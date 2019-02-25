Чем грозит внезапная забывчивость

Знакомая многим ситуация «забыл, что хотел сказать» может не означать ничего серьезного, а может быть звонком о том, что человеку угрожает так называемый немой инсульт.

Инсульт — исключительно серьезное событие, не случайно его еще называют сосудистой катастрофой. Тем удивительнее, что иногда такое случается без характерных ярких симптомов — потери сознания, нарушений речи и зрения, паралича. Такие инсульты называют асимптомными, или «немыми».

Как будет проявляться и какие последствия вызовет инсульт, зависит от того, какие сосуды и какой участок мозга были поражены. Именно этим объясняется порой «тихий» характер ишемического инсульта — значит, он не коснулся участков, которые отвечают, например, за двигательную активность, речь или зрение. Нередко о таком инсульте и даже нескольких узнают постфактум только в ходе обследования — например МРТ.

Недавно группа ученых из университета Торонто (Канада) провела исследование среди людей, имеющих повышенный риск инсультов, и описала ситуации, когда к врачу стоит обратиться даже, казалось бы, без веского повода. Они рекомендуют сделать это людям, которые на фоне нормального физического самочувствия стали вдруг замечать, что легко отвлекаются во время какой-то работы и забывают, что хотели сказать. Это может быть признаком риска ишемического инсульта или последствием уже случившегося «немого».

Кстати, есть целый список предвестников инсульта — и на них, к сожалению, нередко не обращают внимания: это головокружение, слабость, состояние оглушенности, шум в ушах, проблемы со сном. А еще — похожая на мигрень головная боль. В межсезонье приступы учащаются, и люди с мигренями к этому готовы, а значит, могут пропустить опасный предвестник (тем более есть связь между этим диагнозом и риском ишемического инсульта). Не стоит списывать головную боль только на мигрень, как и шум в ушах — на погоду, а провалы в памяти и невнимательность — на усталость и недосып.