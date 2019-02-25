Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем грозит внезапная забывчивость 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Знакомая многим ситуация «забыл, что хотел сказать» может не означать ничего серьезного, а может быть звонком о том, что человеку угрожает так называемый немой инсульт.
Инсульт — исключительно серьезное событие, не случайно его еще называют сосудистой катастрофой. Тем удивительнее, что иногда такое случается без характерных ярких симптомов — потери сознания, нарушений речи и зрения, паралича. Такие инсульты называют асимптомными, или «немыми».
Как будет проявляться и какие последствия вызовет инсульт, зависит от того, какие сосуды и какой участок мозга были поражены. Именно этим объясняется порой «тихий» характер ишемического инсульта — значит, он не коснулся участков, которые отвечают, например, за двигательную активность, речь или зрение. Нередко о таком инсульте и даже нескольких узнают постфактум только в ходе обследования — например МРТ.
Недавно группа ученых из университета Торонто (Канада) провела исследование среди людей, имеющих повышенный риск инсультов, и описала ситуации, когда к врачу стоит обратиться даже, казалось бы, без веского повода. Они рекомендуют сделать это людям, которые на фоне нормального физического самочувствия стали вдруг замечать, что легко отвлекаются во время какой-то работы и забывают, что хотели сказать. Это может быть признаком риска ишемического инсульта или последствием уже случившегося «немого».
Кстати, есть целый список предвестников инсульта — и на них, к сожалению, нередко не обращают внимания: это головокружение, слабость, состояние оглушенности, шум в ушах, проблемы со сном. А еще — похожая на мигрень головная боль. В межсезонье приступы учащаются, и люди с мигренями к этому готовы, а значит, могут пропустить опасный предвестник (тем более есть связь между этим диагнозом и риском ишемического инсульта). Не стоит списывать головную боль только на мигрень, как и шум в ушах — на погоду, а провалы в памяти и невнимательность — на усталость и недосып.
ИД «Собеседник»: последние новости
Продукты с высокой переработкой приближают раннюю смерть Самый популярный в России антибиотик изъяли из продажи Роспотребнадзор заявил о росте числа россиян, заболевших "свиным гриппом"
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Ученые нашли червей и медуз, которые лечат рак
Новости Наука
Звуки тела, которые мы привыкли не замечать
ЗОЖ Наука
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение