Симптомы пневмонии, виды и факторы риска

Пневмония — это воспалительный процесс в тканях лёгких. В наше время этот диагноз звучит, не так страшно, как в прошлые времена, до появления антибиотиков. Но недооценивать заболевание тоже не стоит, поскольку симптомы пневмонии у взрослого человека могут проявиться не в начале её появления.

Причины и признаки пневмонии

Воспаление легких считается острым инфекционным заболеванием. Зачастую она возникает вследствие осложнения бронхита, ОРВИ или гриппа. Также причиной появления болезни могут являться её возбудители, такие как: бактерии, грибки, паразиты и некоторые разновидности вирусов.

Признаки пневмонии чаще всего схожи во многом с симптомами обычной простуды, ОРЗ или гриппа. Но наиболее частой причиной начала воспалительного процесса в легких является — переохлаждение.

К типичным признакам данного заболевания относятся такие проявления: Поднимается высокая температура и в кратчайшие сроки развивается гипертермия тела.

Интоксикация организма, которая выражается в слабости, мигренях и утомляемости.

Примерно на третьи сутки проявляется достаточно сухой кашель, который спустя несколько дней переходит во влажный.

При кашле и дыхании можно услышать хрипы.

Одышка.

Общая картина продвижения болезни не всегда соответствует классической схеме развития. Серьезность и тяжесть во многом зависят от того, какой вид возбудителя вызвал воспалительные действия. Например, вирус «свиного гриппа», провоцирует достаточно тяжёлое состояние в виде двусторонней вирусной пневмонии, которая сопровождается поражениями ткани лёгких и дыхательной недостаточностью.

Важно знать, что при таком заболевании, как пневмония симптомы у взрослых и детей немного отличаются.

Признаки пневмонии у детей

Интенсивность болезни у деток напрямую взаимосвязана их с возрастом. Ребёнок до трёх лет болеет примерно в три раза чаще, чем малыши старше четырёх лет. Дети, которые находятся на грудном вскармливании болеют довольно нередко, это происходит из-за того, что когда срыгивают в дыхательные пути попадает множество инородных тел, также могут повлиять травмы, полученные при родах или осложнения развития.

Признаки и симптомы воспаления в маленьком возрасте тоже зависят и от обширности воспалительных процессов.

В период до года характерны для пневмонии симптомы температура, сонливость и беспричинный плач. Так же ещё отмечают: учащенное дыхание, общее недомогание, отсутствие аппетита, раздражительность, повышенное возбуждение и вялость.

В более старшем возрасте у детей характерны такие симптомы: слабость, головная боль, повышенное потоотделение, жар. Ребёнок теряет интерес ко всему.

У детей от 3 до 5 лет основные при пневмонии симптомы кашель, а в основном заболевание протекает с такими же проявлениями, как и у взрослого человека.

Виды пневмонии

Существует несколько типов этого заболевания.

По состоянию здоровья различают: аспирационную, скрытую и воспаление лёгких на основе иммунодефицита.

Самой опасной из всех этих разновидностей является скрытая её ещё называют тихой, так как такой форме присущи симптомы пневмонии без температуры с кашлем. Такой вид этого заболевания в основном развивается у людей со слабым иммунитетом. Оказывается, что не всегда при воспалении лёгких появляются всем известные признаки. В некоторых случаях может возникнуть при длительном приёме антибиотиков. Для тихой формы характерны такие симптомы: кашель, слабость и хрипы. По возбудителю, вызвавший пневмонию. Грибковая, в основном провоцируют Candidaalbicans и Aspergillus. Паразитарная, вызывают простые гельминты. Бактериальная пневмония может развиться в результате поражения верхних дыхательных путей. Смешанная, такой вид заболевания возникает при бактериально — вирусном поражении. Вирусная, возникает вследствие осложнения вирусов парагриппа, ОРВИ и гриппа. Около 50% случаев возбудителями воспаления лёгких являются вирусы. Больше всего она встречается в холодное время года и не носит острый характер, как остальные виды. Вирусная пневмония симптомы ее схожи с гриппом.

Факторы риска

новорожденные и период младенчества;

пожилые люди;

курение;

длительное положение лёжа;

хронические болезни органов дыхания такие, как бронхит, астма, эмфизема лёгких и т.д. ;

болезни, при которых снижен иммунитет, это ВИЧ— инфекция, онкологические заболевания;

антисанитарные условия для проживания. Факторы риска — это определённые состояния, которые способны спровоцировать или увеличить возможность возникновения и развития болезни. К ним относятся:

Осложнения пневмонии

При ослабленном организме, неправильном и несвоевременном лечении могут развиться осложнения. Они бывают лёгочными (когда поражены лёгкие и окружающие их ткани) и внелёгочные (начинают страдать другие системы организма).

Риск появления воспаления лёгких и возникновение разного рода осложнений значительно увеличивается при самостоятельном лечении.

Если вы, отмечаете у себя или у своих близких первые признаки пневмонии, в таком случае необходимо срочно обратиться к врачу.