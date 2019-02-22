Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прививка — самая эффективная мера защиты от кори 

Мир24 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Прошлым летом Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке кори в Европе. За полгода зарегистрировали 41 тысячу случаев заражения, в том числе 37 смертельных, сообщает «МИР 24».
Это рекорд за десять лет. Основная причина — массовый отказ от вакцинации.
«Если мы посмотрим с вами на показатели заболеваемости, то в Украине за пошлый год это 1 200 с лишним на миллион населения. Если говорить о Сербии и Грузии, то это больше 550 на миллион населения. А во Франции и Италии — это более 40 на миллион населения по показателям. В Российской Федерации приходится по заболеваемости чуть более 17 случаев на миллион населения. Я бы настоятельно рекомендовала и призывала привить своих детей. По национальному календарю мы прививаем ребенка в 12 месяцев, в шесть лет. Двух прививок вполне достаточно. Это эффективная мера защиты от коревой инфекции»,
— заявила телеканалу начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Отмечается, что корь добралась до российской столицы. Случай заболевания был на днях зарегистрирован в Высшей школе экономики. Но наиболее сложная ситуация на Урале. В Екатеринбурге уже у 30 человек диагноз корь.
В Казахстане с корью дела обстоят еще хуже. С ноября прошлого года зарегистрировано почти три тысячи подтвержденных случаев заболевания. По данным Минздрава республики, большинство пациентов — непривитые дети.
Мир24: последние новости
Восстановление после инсульта зависит от одного гена Грипп в России отступает Диабет «дышит в затылок»: у болей в спине и шее есть тайная опасность
Комментарии
Болезни и лекарства , ВОЗ , ВШЭ , Роспотребнадзор
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Ученые нашли червей и медуз, которые лечат рак
Новости Наука
Звуки тела, которые мы привыкли не замечать
ЗОЖ Наука
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение