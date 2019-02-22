Прививка — самая эффективная мера защиты от кори

Прошлым летом Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке кори в Европе. За полгода зарегистрировали 41 тысячу случаев заражения, в том числе 37 смертельных, сообщает «МИР 24».

Это рекорд за десять лет. Основная причина — массовый отказ от вакцинации.

«Если мы посмотрим с вами на показатели заболеваемости, то в Украине за пошлый год это 1 200 с лишним на миллион населения. Если говорить о Сербии и Грузии, то это больше 550 на миллион населения. А во Франции и Италии — это более 40 на миллион населения по показателям. В Российской Федерации приходится по заболеваемости чуть более 17 случаев на миллион населения. Я бы настоятельно рекомендовала и призывала привить своих детей. По национальному календарю мы прививаем ребенка в 12 месяцев, в шесть лет. Двух прививок вполне достаточно. Это эффективная мера защиты от коревой инфекции»,

— заявила телеканалу начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Отмечается, что корь добралась до российской столицы. Случай заболевания был на днях зарегистрирован в Высшей школе экономики . Но наиболее сложная ситуация на Урале. В Екатеринбурге уже у 30 человек диагноз корь.

В Казахстане с корью дела обстоят еще хуже. С ноября прошлого года зарегистрировано почти три тысячи подтвержденных случаев заболевания. По данным Минздрава республики, большинство пациентов — непривитые дети.