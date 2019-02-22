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Восстановление после инсульта зависит от одного гена 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Отсутствие определенного гена позволяет людям быстрее выздороветь после инсульта — такое открытие сделали американские и израильские ученые.
Исследования показали, что пациенты, у которых не было гена CCR5, восстанавливали когнитивные и моторные навыки в короткие сроки и в более полном объеме.
Интересно, что этот же ген помогает вирусу ВИЧ проникать в клетки, сообщает The Daily Mail.
Уже существует препарат, который блокирует его работу. Эксперты предположили, что он также способен помочь людям с легким или умеренно тяжелым инсультом.
Известно, что инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Клетки остаются без кислорода и начинают отмирать, вместе с ними исчезают и нейронные связи.
Но мозг способен к самовосстановлению. Результативность этого процесса зависит как от внешних факторов, так и от ДНК.
Ученые пришли к выводу, что экспрессия гена CCR5 подавляет нейропластичность и, соответственно, снижает шансы на возвращение утраченных функций.
Они провели опыты на мышах, которые перенесли инсульт, и выяснили — грызуны, у которых активность гена блокировали специальным препаратом, выздоравливали быстрее, а в их мозгу оставалось меньше рубцов.
В ходе второго этапа ученые исследовали группу людей после инсультов. У некоторых из них изначально отсутствовал CCR5, и именно эти пациенты демонстрировали лучшие темпы реабилитации.
Ученые отметили, что впервые обнаружили взаимосвязь человеческого гена и восстановления после повреждений мозга. Новые данные могут стать основой для инновационных методов терапии, которые существенно повысят качество жизни пациентов.
Ранее сообщалось, что инсульт может быть не только явным, но и «тихим», когда участки мозга испытывают гипоксию. Симптомом такого состояния может быть внезапная рассеянность и сложности с концентрацией.
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Болезни и лекарства , Daily Mail
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