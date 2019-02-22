Как справиться с изжогой без лекарств

Изжога, также известная, как кислотный рефлюкс или ГЭРБ, обычно подстерегает в самые неподходящие моменты, когда под рукой нет лекарств и отсутствует возможность сходить в аптеку. Изучите эти способы, как справиться с изжогой без лекарств, они помогут пережить неприятные моменты.

Имбирь

Корень имбиря поможет решить ряд пищевых разладов, в том числе вопрос, как лечить изжогу, как избавиться от несварения. В имбире присутствует высокая концентрация антиоксидантов, которые не позволяют жирам окисливаться. Когда вы чувствуете изжогу, выпейте имбирного чая, и дискомфорт отступит.

Вода

Это самая здоровая субстанция на планете, но большинство людей не пьет столько воды, сколько нужно. Стакан воды натощак с утра — это лучшая профилактическая мера, чем лечить изжогу в домашних условиях еще до ее обострения. В моменты обострения изжоги тоже поможет вода, нужно выпить стакан холодной воды с щепоткой соды.

Некоторые люди верят, что от изжоги помогает молоко, но молочные жиры только усугубят симптомы.

Уксус

Уксус не предотвратит кислотный рефлюкс, но он сработает, как нейтрализатор, это средство, чтобы лечить изжогу мгновенного действия. Если изжога пришла после еды, то поможет чайная ложка уксуса, он усилит работу желудочного сока и поможет желудку быстрее справиться с работой.

Сок алоэ

Если у вас дома есть алоэ, то он станет решением вопроса, как лечить изжогу в домашних условиях быстро и безопасно. Сок алоэ подавляет воспаления любого происхождения, в том числе и изжогу, он обладает антибактериальным эффектом.

Избегайте триггеров

В случае с изжогой триггерами будут определенные продукты, это чеснок, лимонады, алкоголь, напитки и продукты с кофеином, цитрусовые и помидоры. Исключите эти продукты из употребления, особенно на ночь, и вы начнете чувствовать себя намного лучше.

Жуйте жвачку

Жевательная резинка уничтожает симптомы кислотного рефлюкса, когда ты ее жуешь, в ротовой полости выделяется очень много слюны. Кислота, которая накопилась в желудке и вызвала изжогу, просто-напросто смоется вместе с неприятными ощущениями.

Бананы

В этих тропических фруктах содержатся натуральные антациды, которые борются с кислотным рефлюксом. Если вы не любите бананы, то съешьте яблоко, оно тоже относится к списку средств, как справиться с изжогой в домашних условиях.

Ешьте меньше

Одна из причин изжоги — это регулярное переедание, поэтому постарайтесь сделать свои порции меньше. Прием небольших порций около пяти раз в день нормализует пищеварение и избавляет от изжоги.