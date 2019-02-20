Как справиться с болезнью Альцгеймера народными способами

Телемост Москва — Сан-Диего (США), посвященный новым методам лечения болезни Альцгеймера, состоится 26 февраля. Американский невролог Дейл Бредесен расскажет, как можно избежать отмирания клеток мозга и спасти людей от этого заболевания.

— Самое интересное, что в Соединенных Штатах Америки болезнь Альцгеймера прогрессирует, и число таких больных растет, — говорит столичный врач Татьяна Кахидзе. — В России людей с таким недугом в разы меньше и практически не встречается в сельской местности.

При этом, по ее словам, при лечении этого заболевания на ранних стадиях в нашей стране практикуют народные методы, которые положительно сказываются на иммунной системе. Главное — контролировать режим питания больного.

— Пациенту нужно употреблять больше рыбы, морепродуктов и овощей, — объясняет Кахидзе. — Обязательно принимать витамины группы В, которые влияют на эндокринную систему. Они содержатся в мясе курицы, луке, чесноке.

Она также посоветовала ежедневно пить зеленый и черный чай. Полезен отвар из корня женьшеня и лимонника. Заваривать их надо в равной пропорции. Рецепт прост: по 10 граммов того и другого растения проварите на медленном огне в течение 15 минут и пейте на протяжении суток в небольших количествах.

Благотворно влияет на организм отвар дробленого корня витании снотворной — многолетнего вечнозеленого кустарника. Его тоже отваривают 15 минут. Но он не рекомендуется в больших количествах: максимум две чашки за день.