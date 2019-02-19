Найден новый способ борьбы с алкоголизмом

Специалисты работают с пациентами над мотивацией и восстановлением семейных ценностей.

Белорусские ученые заявили, что нашли новый способ борьбы с алкогольной зависимостью. Метод состоит в работе с человеческой психикой, передает «Белрос».

В настоящее время реабилитационная программа тестируется в лечебно-трудовых профилакториях в Витебске и Новогрудке. Пилотный этап проекта уже признан успешным: первая экспериментальная группа пациентов в январе этого года отправилась домой после годовой терапии.

Комнаты медучреждения, где проводится реабилитация пациентов, обставлена с домашним уютом. Как заявляют специалисты, такая обстановка способствует выздоровлению.

Специалисты работают с участниками над мотивацией и восстановлением семейных ценностей, чтобы зависимые от алкоголя люди сами захотели смотреть на жизнь трезво. Как рассказывают ученые, те, кто встал на путь исцеления, обязаны вести дневник, в котором описывают свои чувства.