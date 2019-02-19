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Как бороться с папилломами 

WomanHit.ru 26 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Ситуация неприятная, но ее не так сложно исправить. WomanHit.ru расскажет о самых эффективных способах борьбы с вирусом
Папиллома — это небольшое доброкачественное образование на коже. За появление небольших наростов на теле ответственен так называемый вирус папилломы человека (ВПЧ), который в обычное время не сильно проявляется. Фактором поражения большого участка тела может стать ослабленный иммунитет. В иных ситуациях вирус человеку никак не мешает и может проявляться в виде маленьких образований.
Сегодня существует огромное количество способов борьбы с этим неприятным симптомом — как народных, так и медицинских. Однако тут важно понимать, что причина вовсе не наружная, а скрывается внутри, поэтому и лечение в запущенных случаях должно проходить путем подавления самого вируса.

Способы передачи

Как правило, ВПЧ передается контактным путем. Причем заразиться можно не только от родственников или друзей, проживающих с вами на одной территории, но велика вероятность подцепить его в общественных местах.
Чаще всего в:
— бане;
— душевой фитнес-центра или бассейна;
— массажном салоне.
Довольно часто вирус передается от матери ребенку во время родов, что проявляется в виде остроконечных папиллом в гортани малыша.
Не нужно отбрасывать и передачу вируса половым путем. Если партнер обладает «букетом» заболеваний вроде хламидиоза, сифилиса или герпеса, ВПЧ начнет развиваться в два раза быстрее после полового контакта.

Как диагностировать ВПЧ

Во-первых, нужно определить, является ли новообразование доброкачественным, после чего, в зависимости от результатов, подбирается лечение.
Первый врач, которого вы должны посетить, — дерматолог, который направит вас к другому врачу в зависимости от конкретного случая.
Скорее всего, вас отправят к хирургу-онкологу для оценки риска развития рака. У вас возьмут фрагмент новообразования, чтобы определить вид папилломы.

Основные способы борьбы с проблемой

Медицинские центры предложат вам несколько способов борьбы с наружными проявлениями вируса, но вы все же должны пройти курс лечения от самого вируса. Мы расскажем о самих процедурах:

Радиохирургия

Этот способ наименее травматичен и пользуется большой популярностью. Специалист использует специальный радионож, который исключает повреждение здоровых тканей вокруг папилломы. После процедуры пораженный участок довольно быстро заживает.

Лазер

С помощью лазера можно удалить даже самые глубокие образования. Плюсы такого метода в том, что лазерный луч, проникая под кожу, запаивает сосуды, поэтому кровотечение исключено.

Криотерапия

В отличие от предыдущих способов, криотерапия представляет собой абсолютно противоположный метод. Суть в том, что жидкий азот замораживает нарост, вам даже не потребуется анастезия. Врач использует специальный аппликатор, с помощью которого прижигает нарост. Через несколько секунд новообразование отмирает. Однако данный способ подходит для удаления исключительно небольших папиллом.
Какой бы способ вы ни выбрали, предварительно проконсультируйтесь со специалистом.
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