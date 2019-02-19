Психологические причины болезней и способы борьбы с ними

Анны Рыбаковой. Психосоматика не укладывается в банальное «перестань нервничать — и все пройдет». И она вовсе не подразумевает, что серьезные заболевания не надо лечить традиционными методами. Но чтобы вылечиться быстрее, психосоматику обязательно нужно учитывать. И те врачи, которые используют психосоматический подход, добиваются гораздо лучших результатов. Что же такое психосоматика и как ее использовать — в материале Passion.ru

«Две недели назад я стала замечать, что после еды в животе как будто камень, словно пища не переваривается, я все время чувствую горечь во рту, меня тошнит и мутит. Я обращалась к разным врачам, сделала всевозможные анализы и обследования, но все в норме, и никто ничего не находит. Я растеряна, мне становится все хуже, мне тревожно, я стала плохо спать… Доктор, давайте сделаем МРТ всех органов!» — так нередко начинается прием терапевта или, например, гастроэнтеролога.

Никакой эзотерики

Вместе с этим современный мир медицины анонсирует изобилие лабораторных и инструментальных методов обследования, которые позволяют обнаружить болезнь и своевременно приступить к лечению. Однако несмотря на это остаются «слепые зоны», которые не может идентифицировать ни анализ, ни аппарат. Все это «неизведанное» пространство занимает психосоматическая симптоматика. Бытовой термин «психосоматика» все еще имеет крайне расплывчатые черты и часто напоминает нечто эзотерическое и несуществующее. «Продвинутые» пациенты хоть и с усмешкой, но говорят о том, что «да, я знаю, что все болезни от нервов» и «да, мне когда-то ставили вегето-сосудистую дистонию». Но ведь визит к врачу не столько за поиском названий болезней, сколько для решений и рецептов.

Какие заболевания чаще всего оказываются психосоматикой

Психосоматическим пациентом является каждый третий на поликлиническом приеме. Это могут быть пациенты с депрессиями, реакциями на хронический стресс, с соматическими заболеваниями, ухудшающими качество жизни (ишемическая болезнь сердца, синдром раздраженного кишечника, псориаз и т.д.).

Исторически к этой рубрике относят классические психосоматические заболевания («holy seven»-«святая семерка»): бронхиальную астму, язвенный колит, эссенциальную гипертензию, нейродермит, ревматоидный артрит, язвенную болезнь желудка и язву двенадцатиперстной кишки. В настоящее время к этим заболеваниям ещё относят психосоматический тиреотоксикоз, сахарный диабет 2 типа, ожирение и соматоформные расстройства поведения. Последние — частые спутники в повседневной жизни: чувство неполного затрудненного вдоха, скованность грудной клетки при дыхании, колющие боли и давление в области сердца, ощущения сердцебиения, потливость ладоней и дрожь в теле, нелокализованная мигрирующая боль в животе и т д.

Причины психосоматики

Существует множество формулировок, концепций и теорий на тему того, как формируются психосоматические симптомы. Одна из наиболее простых и понятных такова: есть неотреагированная эмоция или глубокое чувство, которые в силу разных причин не находят для себя «выхода» в привычной психической сфере, тогда они «стучатся» в соматическую, то есть в тело.

Таким образом, с точки зрения психосоматики чувство неполного и затрудненного вдоха, скованность грудной клетки при дыхании, сопровождающаяся зевотой, могут являться маркерами того, что человеку «трудно дышать», «не продохнуть», «не выдохнуть». Или же колющие боли и давление в области сердца, ощущения сердцебиения призывают обратить внимание на то, что страдает центральное опорное чувство, которое поддерживает жизнь. Многие симптомы, сконцентрированные в грудной клетке, говорят о снижении и оскудении витальных сил человека. Данные симптомы пугают, молниеносно развивают непреодолимую тревогу и страх смерти, делают пациента крайне уязвимым.

Если же вернуться к началу, то симптоматика, описываемая пациенткой, может говорить о проблеме, которую она не может «проглотить», «переварить» и «усвоить», о какой-то токсичной и отравляющей ситуации в жизни. И в том случае, когда пациент не находит поддержки и понимания у врача, он подвержен череде безуспешных попыток самостоятельно установить диагноз, выбирать парамедицинские методы диагностики и лечения, становится довольно сложно не погружаться в болезнь еще больше. Снижается качество личной и профессиональной жизни, сужается круг интересов, вынужденно и беспричинно меняется питание, искажается восприятие самого себя. Вместе с этим дискомфорт настигает и близких пациента.

Развитие психосоматики

У любой болезни есть цель — развиваться, тем самым разрушая организм и ухудшая прогноз. Соматические заболевания, требующие лечения лекарственными препаратами и иногда госпитализации, за время своего существования «обрастают» массой психосоматических симптомов, которые искажают картину болезни настолько, что даже после многих дней лечения или операции не наступает «исцеляющего» эффекта и симптоматика возвращается.

Многие соматоформные расстройства старательно маскируются под «грозные» заболевания. Таким образом, психосоматические симптомы становятся неразоблаченными, и нередко пациенты сталкиваются с тем, что их считают симулянтами, выдумщиками, мнительными и так далее. На очередном визите врач тяжело вздыхает и неодушевленным голосом произносит: «С моей стороны у вас ничего нет… вы не мой пациент… я не знаю, что с вами… что вы от меня хотите». После чего частым выбором является отчаянный, а иногда четко сконструированный план самодиагностики, который, как правило, заводит пациента в тупик, проблема остается нерешенной и ко всему прочему добавляется неврозоподобное, тревожное состояние, ожидание коллапса и страх неизвестности. И тут круг замыкается и формируется порочная цепочка «тревога — соматический симптом — тревога».

Что делать

Ритм мегаполиса диктует свои правила. Бесконечный стресс, режим работы «24/7», нехватка времени — плодородная почва для психосоматики. Важно остановиться, прислушаться и осознать, о чем же сейчас говорит организм. Страх признаться себе в том, что симптомы имеют психогенный характер, несомненно велик, больше него может быть только страх оказаться не услышанным и непонятым, а иногда даже высмеянным, что еще больше сужает кольцо психосоматики. Бережное отношение к себе и желание быть здоровым помогут найти силы и самому начать диалог с лечащим врачом.

Психосоматический подход в два-три раза сокращает общее время постановки диагноза, уменьшает объем анализов и дополнительных инструментальных обследований, значительно снижает стоимость оказания медицинской помощи. Одновременно сохраняется лояльность пациента и повышается его мотивация на выздоровление, так как ощущается не формальная, а настоящая заинтересованность врача в результатах работы. Психосоматический подход позволяет оценивать не количество, а качество услуг, затрачиваемых на наблюдение психосоматического пациента.

Подчеркиваем, что этот подход вовсе не замена привычного лечения аффирмациями. Это лишь более внимательное отношение к своему организму, которое помогает разграничивать те ситуации, когда нужны медикаменты, и те, когда достаточно обратить внимание на свои чувства.