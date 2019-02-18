Ветер принесет москвичам депрессию и бессонницу

Синоптики предупреждают, что ветреная погода с резкими скачками температуры и перепадами давления, установившаяся в Москве и области, негативно повлияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими нарушениями.

Однако даже здоровые люди могут испытать на себе последствия кратковременной февральской оттепели. Такая погода чревата нарушениями сна, что в целом отразится на самочувствии и работоспособности. Кроме того, она провоцирует наступление депрессии. Кстати, к пятнице морозы и метели вернутся.

Медики советуют регулярно принимать витамины, заниматься спортом и найти источник позитивных эмоций.