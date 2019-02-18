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Ветер принесет москвичам депрессию и бессонницу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Левиафан"
Синоптики предупреждают, что ветреная погода с резкими скачками температуры и перепадами давления, установившаяся в Москве и области, негативно повлияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими нарушениями.
Однако даже здоровые люди могут испытать на себе последствия кратковременной февральской оттепели. Такая погода чревата нарушениями сна, что в целом отразится на самочувствии и работоспособности. Кроме того, она провоцирует наступление депрессии. Кстати, к пятнице морозы и метели вернутся.
Медики советуют регулярно принимать витамины, заниматься спортом и найти источник позитивных эмоций.
Болезни и лекарства , Новости
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