Развенчаны главные мифы о здоровье пожилых людей

Вокруг здоровья пожилых людей ходит много мифов. Якобы во многом стоит себя ограничивать, снизить активность. Терапевт государственной поликлиники №107 Альбина Стрельченко прокомментировала и развенчала главные заблуждения, связанные со здоровьем пенсионеров.

— Самый масштабный миф связан с тем, что многие считают повышенное давление в старческом возрасте нормальным явлением. На самом деле это опасное заблуждение, — предупредила врач.

Эксперт рассказала, что в любом возрасте давление выше отметки 130/80 — повод для обращения к доктору. Такая норма прописана мировым медицинским сообществом. Если у человека давление выше, это может говорить об атеросклерозе и других серьезных заболеваниях. Списывать на возраст такое явление не нужно.

Второй миф — с возрастом человек теряет способность к обучению, его мозговая деятельность затормаживается.

— Как тогда объяснить то, что мы знаем множество ученых, музыкантов, врачей, успешных бизнесменов, чей возраст стремится к 90-летию? Они продолжают делать открытия, изучают новые для себя области науки и ни в чем не уступают молодым, — сказала Альбина Стрельченко.

Терапевт отметила, что снижение способности к обучению можно наблюдать у тех пенсионеров, кто в последний раз изучал что-либо в колледже или университете. Если же человек на протяжении всей жизни любил читать, разгадывать кроссворды, интересовался наукой, то он сохранит ясный ум до конца дней.

— Очень помогает изучение языков. Если вы уже завершили трудовую деятельность и вышли на пенсию, то попробуйте этот метод. Новые языки заставляют работать мозг иначе, — дала совет врач.

Третий миф связан с пешей прогулкой. Есть распространненое мнение, что независимо от возраста в день нужно делать не меньше 10 тысяч шагов. Но для пожилых людей такая нагрузка может оказаться пагубной.

— У пожилых людей сеть кровеносных сосудов становится реже, чем у молодых людей. Повышенная нагрузка для них вредна. Так что количество шагов нужно снижать, — пояснила Альбина Стрельченко.

Она добавила, что пенсионерам достаточно делать 5-8 тысяч шагов в день.

Четвертый миф практически противоположен предыдущему. В пожилом возрасте нужно воздержаться от физических нагрузок полностью. Особенно это касается людей с заболеваниями сердца.

— Такое утверждение верно только от части. Нельзя заниматься спортом только тем, у кого очень серьезные проблемы с сердцем. Например, недавно перенесшим инфаркт или инсульт. В остальных случаях нужно просто сделать физическую активность умеренной, — прокомментировала терапевт.

Пятый миф — в старости иммунитет снижается.

На самом деле, к старости человек успевает переболеть многими вирусами. Благодаря этому они становятся не так страшны. Но, конечно, к новым формам вирусов старческий организм приспособлен хуже.