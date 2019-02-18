Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как распознать депрессию 

Рамблер 19 минут назад
Фото: depositphotos.com
По статистике, каждый восьмой человек в мире хотя бы раз сталкивался с клинической депрессией, а некоторые переживают ее легкие симптомы. Рассказываем, как понять, когда бить тревогу.

Апатия и бессилие

Один из симптомов депрессии — отсутствие сил. Эта болезнь снижает уровень энергии и вызывает клиническую усталость. Для человека, страдающего депрессией, одеться и привести себя в порядок может стоить огромных усилий.

Негативные мысли

В основе большинстве психических расстройств лежат ложные убеждения о никчемности человека и его отношениях с окружающими. Он может винить себя, тревожиться о том, что произошло в прошлом, создавая себе иллюзии негативного восприятия.

Нарушение сна и аппетита

Бессонница или длительный сон могут быть одними из симптомов. Больной не высыпается или подолгу спит, но все равно просыпается уставшим и разбитым. Часто пациенты жалуются на отсутствие аппетита — любимая пища кажется им невкусной. Или может быть наоборот — голод будит человека даже ночью и он бежит к холодильнику.

Потеря внимания

Депрессия снижает способность к концентрации. Большинство начинают мгновенно терять интерес ко всему — чтению, просмотру фильмов. Это касается не только работы. Многие жалуются, что им трудно принимать даже самые простые решения — они моментально теряют интерес ко всему.
В любом случае, подобные нарушения могут служить тревожным звонком. Если вы больше месяца чувствуете себя подавлено, обратитесь к специалисту. Депрессия — очень коварное заболевание, которое может затянуться на долгие годы.
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Почему толстеют дети в России
ЗОЖ
Почему мутирует грипп
Наука
Популярное лекарство признали опасным для жизни
Болезни и лекарства
Как роботы оперируют пациентов
Наука Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение