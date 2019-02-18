Как распознать депрессию

По статистике, каждый восьмой человек в мире хотя бы раз сталкивался с клинической депрессией, а некоторые переживают ее легкие симптомы. Рассказываем, как понять, когда бить тревогу.

Апатия и бессилие

Один из симптомов депрессии — отсутствие сил. Эта болезнь снижает уровень энергии и вызывает клиническую усталость. Для человека, страдающего депрессией, одеться и привести себя в порядок может стоить огромных усилий.

Негативные мысли

В основе большинстве психических расстройств лежат ложные убеждения о никчемности человека и его отношениях с окружающими. Он может винить себя, тревожиться о том, что произошло в прошлом, создавая себе иллюзии негативного восприятия.

Нарушение сна и аппетита

Бессонница или длительный сон могут быть одними из симптомов. Больной не высыпается или подолгу спит, но все равно просыпается уставшим и разбитым. Часто пациенты жалуются на отсутствие аппетита — любимая пища кажется им невкусной. Или может быть наоборот — голод будит человека даже ночью и он бежит к холодильнику.

Потеря внимания

Депрессия снижает способность к концентрации. Большинство начинают мгновенно терять интерес ко всему — чтению, просмотру фильмов. Это касается не только работы. Многие жалуются, что им трудно принимать даже самые простые решения — они моментально теряют интерес ко всему.

В любом случае, подобные нарушения могут служить тревожным звонком. Если вы больше месяца чувствуете себя подавлено, обратитесь к специалисту. Депрессия — очень коварное заболевание, которое может затянуться на долгие годы.