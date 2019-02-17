Причины появления бородавок

Любые дефекты кожи, будь то угри или бородавки — это источник психоэмоционального дискомфорта и неуверенности в себе. И те, и другие легко удаляются в условиях косметологического кабинета. Главное не навредить.

Из-за чего появляются бородавки?

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может длительно существовать в организме человека, а неэстетичные уплотнения на коже — это лишь внешнее проявление инфекционного процесса.

В связи с этим, лечение бородавок должно быть комплексным и проводиться под наблюдением врача после подтверждения диагноза и по подобранным в индивидуальном порядке схемам. Но давайте обо всем по порядку.

Вирус папилломы человека и бородавки

ВПЧ — это группа вирусов, которая включает порядка 160 разновидностей или типов. Каждый из типов носит порядковый номер и обладает целым рядом особенностей и проявлений. По разным данным инфицировано различными типами ВПЧ от 70 до 90% всего населения планеты.

16, 18, 31, 33, 35 типы ВПЧ приводят к развитию рака шейки матки, аногенитальной области и полости рта;

6, 11, 42, 43, 44 типы «ответственны» за появление остроконечных кондилом в аногенитальной области и других местах;

3 и 6 типы являются причиной развития бородавок. Проявления ВПЧ различны и определяются типами проникших в организм возбудителей:

Широкому распространению вирусов способствует длительное бессимптомное носительство, способность вирусных частиц длительно сохранять жизнеспособность вне организма человека, преимущественно контактно-бытовой путь передачи.

Заразиться можно где угодно: дома, в спортивном зале, в бассейне. Теплая и влажная среда этому очень способствует. Проникает вирус в организм через микроповреждения кожи. Именно поэтому чаще всего неэстетичные образования появляются на руках и коленях, там, где вероятность повредить кожу больше всего.

От чего бородавки появляются не у всех? Размножение любого вируса в организме сдерживается иммунной системой. ВПЧ в отличие от вируса гриппа не распознается в течение пары недель, но и скорость размножения у этих двух видов вирусных частиц разная. Тем не менее, в течение полутора-двух лет здоровый организм от ВПЧ освобождается полностью.

Если иммунитет дает сбои, то человек становится носителем, у которого в период обострения появляются характерные симптомы (бородавки, кондиломы, дисплазия эпителия шейки матки). Носительство важно отличать от повторного заражения ВПЧ. Сделать это со 100% достоверностью невозможно, но заподозрить недостаточную активность иммунной системы и скорректировать лечение не помешает.

На сбои в работе иммунитета указывают: большое количество образований, постоянное появление новых;

устойчивость к лечению: бородавки после криотерапии не проходят, появляются новые.

В каждом конкретном случае требуется осмотр врача, так как не всегда то, что принимается за бородавку, ею является. Также не все методы подходят для удаления образований, а некоторые методики и вовсе способствуют активному распространению инфекции.

Что такое бородавка и с чем ее можно спутать?

Бородавка — это локальное разрастание (гиперплазия) эпителия округлой формы размером до 1 см. Цвет образования от бледного телесного до светло-коричневого. Часто внутри образования можно увидеть темные вкрапления или «зерна», которые образуются на месте тромбированных сосудов.

фиброэпителиальный папилломатоз, заболевание, которое развивается на фоне гормональных изменений организма чаще у женщин и имеет невирусную природу;

остроконечные кондиломы, характерной локализацией которых является слизистая оболочка половых органов и полости рта;

шипица или подошвенная бородавка, болезненное образование на коже стоп, которое причиняет значительный дискомфорт при ходьбе;

депигментированная меланома, злокачественное новообразование кожи и проч. Отличать бородавки вирусной природы необходимо от целого ряда других новообразований кожи:

Любое образование на коже лучше показать дерматологу, даже если в правильности поставленного диагноза нет никаких сомнений. Это позволит избежать многих проблем самолечения и быстро избавить от косметической проблемы.

Почему бородавки нужно удалять?

эстетическое несовершенство кожи;

источник заражения для окружающих. Бородавка — это место размножения вирусных частиц ВПЧ. Так что вред от них двоякий:

Про то, что бородавки заразны, знают многие. У некоторых эти образования на коже вызывают брезгливость. В связи с этим, вариантов попасть в неприятную ситуацию появляется очень много.

Основные подходы к лечению бородавок

жидким азотом в условиях клиники или дома (препарат «Крио-фарма», например);

методом электрокоагуляции;

химическими препаратами, специально предназначенными для удаления бородавок («Супер-чистотел»). Объем предстоящего лечения определяется возрастом пациента и состоянием иммунитета. У взрослых с длительно существующими единичными бородавками без подсыпаний и дискомфорта в месте локализации кожных образований показано местное лечение:

У тех пациентов, у которых бородавки устойчивы к местному лечению и быстро распространяются, к местному лечению в обязательном порядке добавляют иммуномодуляторы и общеукрепляющие препараты и процедуры. Противовирусные препараты в отношении ВПЧ практически неэффективны. Они назначаются некоторыми дерматологами в комплексном лечении бородавок, но самостоятельно принимать «Ацикловир» и подобные препараты нецелесообразно. Эффекта в отношении ВПЧ не будет никакого, а вот ненужная нагрузка на внутренние органы и кошелек будет значительная.

Внимания требуют подошвенные бородавки. Удалять их надо так, чтобы на месте разрушенных образований не образовалось язв или болезненных шрамов, которые будут потом мешать при ходьбе. Подходящий метод — удаление жидким азотом в сочетании с кератолитиками (отшелушивающими препаратами), с помощью которых грубая кожа подошв предварительно разрыхляется.

У детей применение электрокоагуляции и других агрессивных и болезненных методов недопустимо. Показано удаление образований жидким азотом и аппликации химических препаратов, которые разрешены для конкретного возраста пациента.

Народные методы удаления бородавок

Эффект плацебо в лечении бородавок применяют и народные целители, и врачи. Тот факт, что устранение бородавок возможно путем внушения и самовнушения, описан даже в учебниках по дерматовенерологии для студентов медицинских ВУЗов. Так что, если к идти к врачу нет ни времени, ни возможности, можно опробовать на себе способ удаления бородавок картофелем. Вреда не будет, а если не поможет, можно будет обратиться за врачебной помощью.

Эффективных и неэффективных методов удаления в медицине нет. Есть те, которые не подходят пациенту по ряду причин (эндокринные нарушения, сбои в работе иммунной системы, наличие кожных образований, имеющих другую природу). Разобраться в ситуации и быстро устранить досадные эстетические дефекты поможет дерматолог. Часто для этого достаточно одного визита в клинику.