Застарелый синяк оказался редкой формой рака

Застарелая гематома жительницы Португалии оказалась редкой формой рака. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном издании BMJ Case Reports.

Пожелавшая остаться неизвестной 31-летняя жительница города Брага обратилась к терапевту с жалобой на синяк на левом плече, который не проходил в течение шести лет. Во время беседы с врачом женщина отметила, что не помнит, как ушибла плечо и получила травму. По ее словам, со временем размеры гематомы увеличились.

Доктор направил ее к дерматологу-венерологу. Женщине сделали биопсию и обнаружили, что она страдает от редкой формы рака кожи — пигментной выбухающей дерматофибросаркомы Беднара.

Доктора удалили опухоль и продолжили наблюдение за пациенткой. Спустя два года после операции рецидива не произошло. Врачи отметили, что эта форма рака развивается очень медленно, а операция помогает избавиться от него с эффективностью в 97 процентов.

Авторы исследования посоветовали пациентам обращаться к врачам по поводу любого поражения кожи, которое долго не проходит, будь то синяк, сыпь или покраснение.