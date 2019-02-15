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Застарелый синяк оказался редкой формой рака 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Застарелая гематома жительницы Португалии оказалась редкой формой рака. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном издании BMJ Case Reports.
Пожелавшая остаться неизвестной 31-летняя жительница города Брага обратилась к терапевту с жалобой на синяк на левом плече, который не проходил в течение шести лет. Во время беседы с врачом женщина отметила, что не помнит, как ушибла плечо и получила травму. По ее словам, со временем размеры гематомы увеличились.
Доктор направил ее к дерматологу-венерологу. Женщине сделали биопсию и обнаружили, что она страдает от редкой формы рака кожи — пигментной выбухающей дерматофибросаркомы Беднара.
Доктора удалили опухоль и продолжили наблюдение за пациенткой. Спустя два года после операции рецидива не произошло. Врачи отметили, что эта форма рака развивается очень медленно, а операция помогает избавиться от него с эффективностью в 97 процентов.
Авторы исследования посоветовали пациентам обращаться к врачам по поводу любого поражения кожи, которое долго не проходит, будь то синяк, сыпь или покраснение.
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