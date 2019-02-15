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Роспотребнадзор рассказал о профилактике лихорадки Денге 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Роспотребнадзоре предупредили об увеличении вспышек лихорадки Денге. Она распространена в Юго-Восточной Азии, куда зимой отправляется много российских граждан.
В ведомстве отметили, что также участились случаи завоза лихорадки туристами. Поэтому призвали всех ознакомиться с профилактикой заболевания.
Источником инфекции могут быть люди, обезьяны, летучие мыши и комары. Чтобы обезопасить себя от укусов опасных комаров, нужно носить закрытую одежду, закрывать двери и окна на ночь и избегать тех мест, где они размножаются. Чаще всего это предметы и сосуды, где накапливается дождевая вода.
Среди симптомов лихорадки Денге — повышение температуры тела, озноб, тошнота и головокружение. Некоторые случаи могут вызвать летальный исход из-за осложнений, среди которых пневмония, токсический шок и менингит.
Болезни и лекарства , Роспотребнадзор
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