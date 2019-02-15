7 фактов о детском раке, которые полезно знать родителям

Рак — страшное заболевание, которое ежегодно уносит десятки тысяч детских жизней. Вот что нужно помнить об этом заболевании всем взрослым.

По статистике, ежегодно около 200 тысячам детей ставят диагноз рак, половину из которых спасти не удается.

Поэтому 18 лет назад по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком, впервые был проведен Международный день детей, которые страдают этим заболеванием.

Этот день отмечают 15 февраля более чем в 90 странах мира. Цель его не только привлечь внимание к проблеме, но и рассказать о победах, которые удалось одержать врачам, детям и их родителям в борьбе со сложнейшими онкологическими заболеваниями.

«Летидор» назовет 7 фактов, которые необходимо знать всем взрослым, чтобы суметь вовремя защитить своих детей.

1. Рак — это вторая по распространенности причина смертности детей в возрасте до 14 лет в большинстве стран мира. На первом месте — несчастные случаи.

2. Количество заболевших раком детей отмечается во всех странах мира, в России в том числе. Отчасти это связано улучшением диагностики и регистрации заболеваний. Но нельзя не отметить и ухудшение факторов окружающей среды — условия проживания, питание, неблагоприятная экологическая и даже психологическая обстановка.

3. Самой распространенной формой рака у детей является острый лимфобластный лейкоз, с которым благодаря последним исследованиям удается справляться в 80-90% случаях в зависимости от статистики в разных странах.

Большую часть опухолей составляют опухоли мягких тканей, печени, костей, сетчатки (так называемые солидные, то есть развившиеся не из клеток кроветворной системы), но преобладают среди них опухоли головного мозга.

4. Точная природа рака до сих пор неизвестна. Существует две теории: химическая и вирусная. В первом случае причиной болезни становятся факторы окружающей среды, во втором случае — вирусы, которые атакуют иммунную систему, и она не может справиться с ними, в результате образуются опухоли.

5. Заниматься профилактикой рака у детей возможно. В данном вопросе приводятся разные статистические данные: некоторые утверждают, что многое зависит от того, как мать переносила беременность, были ли у нее аборты, какой образ жизни ведет отец, место проживания и работы родителей.

Но есть и еще очень важный факт: ежегодно в России погибает 1060 женщин от рака шейки матки.

При этом установлено, что этот вид рака в 97-98% случаев связан с ВПЧ (вирус папилломы человека). В 90-е годы прошлого века была получена вакцина, которая помогает эффективно бороться с этим заболеванием. Именно поэтому во всех цивилизованных странах сегодня делают прививку девушкам и юношам в возрасте примерно 15 лет.

6. Чем раньше диагностирован рак, тем больше шансов излечиться. Детский рак часто выявляется слишком поздно. Причин несколько:

рак маскируется под другие заболевания и врачи слишком поздно понимают, что причиной недомогания ребенка были вовсе не респираторные заболевания;

проблема больших по территории государств — если в крупных городах есть онкологи, то в отдаленных областях (деревнях и поселках) такой возможности нет.

В результате ребенок слишком поздно попадает в руки специалистов, часто, когда заболевание достигает последних стадий.

нежелание родителей проходить регулярные осмотры у врача, хотя бы в рамках диспансеризации.

7. Более 90% детей, перенесших рак и выживших, будут иметь в дальнейшем проблемы со здоровьем. Чаще всего они связаны не только с самим заболеванием, а с побочными эффектами его тяжелого токсического лечения.