Как можно определить болезнь с помощью сновидений

Некоторые считают, что те, кто по утрам в обязательном порядке заглядывают сонник, стремясь узнать будущее посредством сновидений, всего лишь просто суеверные люди. Однако и те, и другие по-своему правы.

Задолго до болезни

Известный отечественный психиатр Василий Касаткин более 30 лет занимался исследованием человеческих сновидений. Касаткин выяснил, что недуг на самом деле можно распознать посредством снов. Ученый объяснил подобное явление активной деятельностью зрительного центра во время сна. Именно этот центр легко преобразует как внешние, так и внутренние раздражители в образы. Так одной из спящих испытуемых поднесли к носу платок, сбрызнутый ее любимыми духами, а та увидела во сне сам флакон и даже этикетку. То же самое, по мнению Василия Касаткина, происходит и с сигналами изнутри, когда неполадки в организме преобразуются в ночные картины.

По наблюдениям ученого, чаще всего болезнь дает о себе знать задолго до появления первых симптомов. Более 1400 испытуемых принимали участие в изысканиях Касаткина. Благодаря тщательному сбору и анализу данных, психиатр составил таблицу, в которой указал примерные сроки, в которые то или иное заболевание дает о себе знать. Например, согласно трудам Касаткина, наши сны сигнализируют о грядущем гастрите примерно за 30 дней до того, как больной почувствует признаки данного недуга, различные отклонения в работе дыхательной системы посредством сновидений можно распознать за 60 дней, новообразование в головном мозге зачастую сообщает о себе больше чем за год.

Предупреждение в сновидениях

Ученые уже давно выяснили, что содержания сновидений могут указывать на имеющиеся у человека психические отклонения. Например, американские исследователи под руководством Бравина Стента опытным путем доказали, что большую часть пациентов, страдающих шизофренией, мучают яркие, цветные кошмары. Как утверждают современные эксперты, с помощью сновидений можно распознать и всевозможные физические недуги.

Российский академик Александр Вейн посвятил много лет своей жизни изучению сновидений. В своей книге «Сон — тайны и парадоксы» Вейн отмечает, что заболевания желудочно-кишечного тракта нередко характеризуются беспокойными, неприятными снами и даже кошмарами. Академику вторит в своих трудах и упомянутый выше Касаткин, который отмечал, что наиболее часто такие больные едят во сне испорченные продукты (тухлую рыбу, например).

Сновидения, связанные с агрессивным поведением и гневом, в большинстве своем беспокоят тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и мигренями. К такому выводу пришли голландские ученые, обследовав более 6-ти тысяч жителей своей страны. Если же людям снится, как их душат, то, скорее всего, им необходимо обследоваться на наличие астмы, туберкулеза и других заболеваний органов дыхания. Согласно исследованиям специалистов, обычно во сне о себе «кричит» именно страдающий орган. Об этом в своей теории говорит и современный российский ученый Иван Пигарев.

Отсутствие снов — тоже симптом

Установить то или иное отклонение у пациентов, по мнению ученых, можно не только посредством снов, но по их отсутствию. Так, австралийские исследователи провели тщательное изыскание, результаты которого были изложены в официальном журнале Американской Академии Неврологии «Neurology». В течение 12 лет под контролем специалистов США находились около 300 пожилых людей в возрасте за 60 лет.

Когда все данные были собраны и проанализированы, оказалось, что те испытуемые, у которых сокращалась фаза быстрого сна, когда человек как раз и видит сны, больше других рисковали приобрести старческое слабоумие. Как утверждают ученые, если данная фаза уменьшается хотя бы на 1%, то риск возникновения деменции увеличивается сразу до 9%. Примечательно, что в ходе исследования у 56 людей преклонного возраста, принимавших участие в эксперименте, были диагностированы болезнь Альцгеймера и слабоумие.