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Врачи предупредили об опасности жвачки 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Жвачка, свежевыжатые соки и газировка могут быть очень опасны для зубов. Они вызывают болезнь, которая страшнее кариеса.
Специалисты из ПМГМУ имени Сеченова рассказали, что в последнее время люди все больше страдают эрозией зубов. Это явление, когда под действием пищевых кислот разрушается защитный слой эмали. Причина этому — бесконтрольное употребление кислых напитков, жвачек и конфет.
Минеральные компоненты эмали растворяются под воздействием газировок, свежевыжатых соков, кислых фруктов и красного вина.
Если вы все же не можете сократить все эти продукты в своем рационе, есть действенный способ, который поможет избежать эрозии зубов — пить все эти напитки через трубочку.
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