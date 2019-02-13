Врачи предупредили об опасности жвачки

Жвачка, свежевыжатые соки и газировка могут быть очень опасны для зубов. Они вызывают болезнь, которая страшнее кариеса.

Специалисты из ПМГМУ имени Сеченова рассказали, что в последнее время люди все больше страдают эрозией зубов. Это явление, когда под действием пищевых кислот разрушается защитный слой эмали. Причина этому — бесконтрольное употребление кислых напитков, жвачек и конфет.

Минеральные компоненты эмали растворяются под воздействием газировок, свежевыжатых соков, кислых фруктов и красного вина.

Если вы все же не можете сократить все эти продукты в своем рационе, есть действенный способ, который поможет избежать эрозии зубов — пить все эти напитки через трубочку.