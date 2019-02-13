Как распознать корь и чем она опасна

Врачи рассказали об основных симптомах кори, а также о том, какими могут быть ее последствия. Корь начинается с повышенной температуры, насморка, кашля и сыпи, которая появляется во рту, а затем распространяется по всему телу (сначала — на лицо и шею, затем на туловище, затем на ноги). Сначала сыпь раздельная, а затем пятна сливаются.

В первые пять дней корь протекает как острое респираторное заболевание. К 3-5 дню температура может подняться до 40 градусов. Сыпь на теле появляется на третий — четвертый день, сообщает РИА Новости . Во рту она появляется раньше, и таким образом можно распознать корь.

У кори могут быть такие опасные последствия, как пневмония, энцефалит, воспаление мозговых оболочек и слепота. При этом вирус кори может сохраняться в организме очень долго, и даже через 5-10 лет вызвать тяжелые поражения мозга. Риск получить осложнение растет с возрастом: дети переносят корь гораздо легче. Среди факторов риска — злоупотребление алкоголем, сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет.

Специфического лечения кори нет, врачи только устраняют симптомы заболевания. В тяжелых случаях показана госпитализация.

В качестве профилактики кори применяют прививки. Первая прививка от кори делается в год, затем — в шесть лет, далее каждые 10 лет.

Корь — очень заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. В 2018 году в 47 странах Европы заболели 82,5 тысячи человек. Больше всего случаев зафиксировано в Грузии, Греции, Румынии, Франции, Албании, на Украине. В России за 2018 год заболеваемость корью выросла в три раза: было выявлено 2,5 тысяч случаев кори в 66 регионах.