Почему сон полезен для больных людей

Самочувствие болеющего человека заметно улучшается после сна по той причине, что в это время организм "перепрограммирует" иммунные клетки, заставляя их активнее бороться с инфекцией. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в Journal of Experimental Medicine.

"Сон повышает эффективность работы Т-клеток и их реакцию на различные угрозы. Это особенно важно сегодня, учитывая, как сильно распространены нарушения сна и различные проблемы, которые ведут к ним, в том числе депрессия и стресс", — рассказывает Лючиана Беседовски (Luciana Besedovsky) из Тюбингенского университета (Германия).

Как сегодня считают ученые, мозг и гормональная система человека и всех остальных животных постоянно вырабатывает два типа сигналов — один из них заставляет организм спать, а другой — не дает ему заснуть. Колебания в силе этих сигналов, порождаемые суточными ритмами, заставляют нас засыпать ночью и просыпаться утром, и нарушения в их работе могут приводить к развитию бессонницы или нарколепсии.

В последние годы биологи находят все больше следов того, что они влияют не только на желание поспать, но и на работу многих клеточных систем. В частности, нарушения сна оказались связаны с ускоренным развитием болезни Альцгеймера, быстрым старением всех клеток тела и многими другими серьезными проблемами со здоровьем.

Беседовски и ее коллеги открыли еще один интересный пример того, как сон влияет на работу организма, наблюдая за тем, как Т-клетки, главные "дирижеры" иммунной системы, распознавали зараженные клетки, прикреплялись и убивали их.

Примерно десять лет назад, как отмечает медик, ученые выяснили, что наш организм вырабатывает два типа сигналов, влияющих на подобные формы активности Т-клеток. Часть из них, известная еще с середины прошлого века, стимулирует иммунитет, а другие, открытые недавно, наоборот, его подавляют.

Немецких ученых интересовало то, какие именно "тормозящие" сигналы мешают этим тельцам соединяться с зараженными клетками и ликвидировать их. Для этого ученые собрали образцы крови у людей, зараженных относительно безобидным цитомегаловирусом, и проследили за тем, как Т-клетки, выращенные в разных условиях, будут атаковать их.

Это помогло им выделить четыре типа веществ, в том числе половые гормоны простогландины, которые "перепрограммировали" Т-клетки таким образом, что они начинали производить меньше белков, помогающих им прицепляться к зараженным "клиентам".

Анализируя свойства и происхождение этих сигнальных молекул, исследователи заметили одну их общую черту — концентрация всех этих "тормозов" иммунной системы заметным образом снижалась во сне.

Руководствуясь этой идеей, ученые провели небольшой эксперимент, заручившись поддержкой нескольких десятков носителей вируса и здоровых людей. Разделив их на две группы, Беседовски и ее коллеги позволили одной из них вести нормальный образ жизни в их лаборатории, тогда как члены другой были полностью лишены сна.

Как показали наблюдения за ними, активность иммунитета у первой половины добровольцев заметно выросла во время сна, тогда как у второй команды участников опытов она осталась низкой. Это, как считают исследователи, может объяснять то, почему многим больным людям становится заметно легче после того, как они заснут.

Сейчас Беседовски и ее коллеги пытаются понять, можно ли вызывать подобные изменения в работе организма искусственным путем. Подобные препараты не только помогут активнее бороться с инфекциями, но и могут усилить действие противораковой иммунотерапии.