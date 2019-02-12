Эпидемия гриппа: что делать

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог по гриппу превышен в 43 регионах России и 26 странах Европы. WomanHit.ru узнал, как обезопасить себя и что предпринять, если в семье уже кто-то заболел

Сейчас, когда организм ослаблен долгой зимой, помочь себе можно правильным питанием, приемом витаминов, четким распределением нагрузок и качественным сном. Также лучше отказаться от посещения мест, где может находиться много людей. И не ослаблять свой организм излишним употреблением алкоголя, курением и жесткими диетами.

На сон нужно оставлять себе не менее 7–8 часов — за это время организм может не только отдохнуть, но и восстановиться, что повысит его сопротивляемость вирусам и бактериям. Ложиться в кровать нужно до 11 часов вечера.

Из рациона лучше исключить фастфуд и покупные сладости. Постараться включить в свое ежедневное меню кефир или натуральные йогурты, в которых имеются полезные бактерии. В рацион должны ежедневно входить белки, клетчатка, Омега-3-жирные кислоты, витамины и микроэлементы. Можно варить клюквенные морсы, заваривать чай с лимоном и имбирем.

Не забывайте и о народном методе есть сырой лук и чеснок — только при условии, что у вас нет проблем с ЖКТ. Кстати, чеснок можно измельчить, разложить по блюдечкам и расставить по квартире. Он содержит фитонциды — вещества, которые подавляют и убивают микробы. Но с этим методом нужно быть аккуратнее, если у кого-то из ваших родных есть аллергия. Вместо чеснока можно использовать масла: капнуть на батарею хвойное либо цитрусовое, масло чайного дерева или эвкалипта.

Если все-таки кто-то из домочадцев заболел, то его нужно постараться изолировать, выделить ему отдельную комнату. Это поможет и самому больному, которого могут раздражать в этот момент любые звуки. Также ему необходимы индивидуальная посуда, полотенце, белье.

Вирус гриппа очень летуч, поэтому квартиру нужно обязательно регулярно проветривать, делать ежедневную влажную уборку, протирать все поверхности, особенно дверные ручки, выключатели, пульты и телефоны. Всем домочадцам нужно как можно чаще мыть руки с мылом. А вот с масками лучше быть аккуратнее, так как их неверное использование может привести к обратному эффекту. Маску нужно менять каждые полтора часа.

В качестве профилактики можно использовать противовирусные препараты, которые наносятся на слизистую носа. Можно посоветоваться с врачом, наблюдающим больного, и начать прием противовирусных препаратов по особой профилактической схеме. Специалисты рекомендуют регулярно промывать нос морской водой. Это нужно делать утром и по возвращении домой, особенно из мест, где было много людей.

И самое главное — нужно помнить, что грипп опасен осложнениями. Одним из основных признаков этой болезни является резкий подъем температуры выше 38 градусов — при этом до этого вы себя чувствовали нормально. В этом случае нужно остаться дома и вызвать врача. Грипп нельзя переносить на ногах и уж тем более заниматься самолечением, «назначая» самому себе противовирусные препараты или антибиотики.