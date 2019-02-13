Опасные заболевания, которыми могут заразить домашние животные

Любимый домашний питомец в семье — это, безусловно, хорошо. Домашний любимец дарит радость и позитив каждый день. И если в семье есть маленькие дети, ухаживая за домашним питомцем, они учатся состраданию, милосердию, заботиться о тех, кто слабее. Если нет противопоказаний у ребенка с медицинской точки зрения, животное в доме, где есть малыш, можно и нужно заводить.

Однако как мы ответственно относимся к своему здоровью и здоровью своих детей, не менее важно научиться заботиться и о здоровье своих питомцев, потому что, как и люди, они болеют, порой тяжело и сложно, и задача хозяев — своевременно посещать ветеринара и проводить необходимую вакцинацию животного. В противном случае больной питомец может и своих нерадивых хозяев «наградить» болезнями.

Рассмотрим некоторые из них, наиболее часто встречающиеся и весьма опасные для человека — в материале Passion.ru и к.м.н. врача-педиатра Владлены Гармаевой.

Токсоплазмоз

Этому заболеванию подвержены дикие и домашние животные, инфекция передается от них человеку и характеризуется поражением нервной системы. У животных, чаще у собак, наблюдается угнетение общего состояния, слабость, отделяемое из глаз и носа, бледность видимых слизистых оболочек, кашель, рвота, одышка, лихорадка. Источником заражения могут быть бытовые предметы, также заразиться можно контактно-бытовым путем, через желудочно-кишечный тракт, органы дыхания.

Разносчиком заразы могут быть даже мухи, инфекция также передается трансплацентарным путем, то есть от матери к плоду. Возбудитель содержится в мокроте, слюне, рвотных массах, моче, фекалиях, молоке, мясе. Токсоплазмы вызывают тяжелое заболевание у людей. Клинические проявления токсоплазмоза у людей чрезвычайно разнообразны.

Больных беспокоит слабость, снижение работоспособности, повышение температуры тела, головные боли, нарушение сна, ухудшение памяти, снижение аппетита, мышечные и суставные боли, перебои в работе сердца, может быть даже бронхит. При подозрении на токсоплазмоз нужно обратиться в медицинское и ветеринарное учреждения.

Бешенство

Острое тяжелое инфекционное заболевание, передается со слюной при укусах животных, наиболее часто встречается не только у собак, но и диких животных, и птиц. У собак проявляется хриплым лаем, судорогами, нарушением глотания, шаткой походкой, водобоязнью. У людей же могут наблюдаться следующие симптомы: общее недомогание, субфебрилитет, боль в области ворот инфекции, головные боли, расстройства сна, потеря аппетита, апатия, раздражительность, запоры, различные фобии: боязни воды, воздуха, звуков и света, паралич дыхательной мускулатуры.

Тактика при подозрении на бешенство заключается в изолировании больного животного, нужно сообщить работникам ветеринарной службы, а людей направить в ближайшее медицинское учреждение для прививок против бешенства.

Бруцеллез

Заболевание, которое часто встречается среди волков, лисиц, зайцев, воробьев, голубей, фазанов. Человек чаще всего заражается, съедая мясо зараженного животного или при разделке туш животных. Характеризуется следующими симптомами: повышение температуры до 40 градусов, лихорадка, возбуждение, эйфория, бессонница, головная боль, потливость, недомогание, слабость, снижение аппетита, увеличение печени и селезенки, увеличение лимфоузлов, боли в мышцах и суставах. Для предотвращения заболевания следует соблюдать правила личной гигиены. В случае заболевания нужно обратиться к врачу.

Туляремия

Инфекционное заболевание, наиболее часто встречается у грызунов и пушных зверей. Заражение человека происходит контактным путем через желудочно-кишечный тракт, воздушно-капельным путем, через укусы кровососущих насекомых, при разделке туш больных животных. Начинается с повышения температуры тела до 38-40 градусов, отмечаются слабость, боли в мышцах, головная боль, гиперемия лица, конъюнктивы и слизистых оболочек ротовой полости, носоглотки, пастозность, инъекция склер, может быть сыпь на коже, снижение артериального давления.

Избежать заболевание можно путем истребления мышевидных грызунов и паразитических членистоногих, употреблением только кипяченой воды, защитой колодцев от попадания в них грызунов, дезинфекцией шкурок и тушек, соблюдение личной гигиены.

Орнитоз

Инфекционное заболевание домашних и диких птиц (куры, фазаны, утки, голуби, чайки, попугаи и др.) и человека. Заболевание людей возможно при послеубойной обработке птиц — ощипывании перьев и разделке тушек. У птиц проявляется скрытым течением заболевания, а у людей начинается с озноба, слабости, сопровождается головной болью и болью в суставах. При этом у людей развивается лихорадка с температурой до 39-40°С, жажда, сухость во рту, миалгии и артралгии, першение и боль в горле, насморк, гиперемия слизистой глотки, ларингит, конъюнктивит, носовые кровотечения, кожная сыпь, боли в грудной клетке, кашель, увеличивается печень, головная боль, бессонница.

При подозрении на заболевание нужно обязательно проконсультироваться у врача, иногда требуется последующая госпитализация в инфекционный стационар. Неспецифические профилактические мероприятия предусматривают усиление ветеринарного контроля за содержанием птиц на птицефермах и в зоопарках, уничтожение инфицированного поголовья.

Трихофития (Стригущий лишай)

Грибковое поражение кожи головы и щек, где образуются участки кожи серовато-розового цвета небольших размеров с неровными очертаниями и незначительным шелушением. В очагах поражения большая часть волос обломана на уровне кожи или на 2-3 мм от нее, а если волосы на голове темные, то можно увидеть темные точки — пеньки волос.

Заражение человека происходит зачастую от собак и кошек. Профилактика трихофитии заключается в избегании контакта с бездомными животными, регулярный осмотр домашних животных, в том числе и тех, которые не контактируют с дикими.

Острое тяжелое инфекционное заболевание животных и людей. Заразиться можно через зараженный корм для животных, через сточные воды предприятий, перерабатывающих животное сырье, через укусы кровососущих насекомых. В организм человека возбудители проникают через трещины, ссадины, ранения. Наиболее часто у людей встречается кожная форма, при которой формируется карбункул, проходя последовательно стадии пятна, папулы, везикулы и язвы. Заболевание с самого начала сопровождается значительной интоксикацией (головная боль, слабость, адинамия, ломота в мышцах, пояснице, возможна боль в животе), лихорадкой. Тщательное проведение общих ветеринарно-санитарных мероприятий в угодьях, а также соблюдение правил личной гигиены — надежная защита от сибирской язвы.

Лептоспироз

Заболевание, которое очень часто встречается у животных и достаточно опасно для человека. Заражение людей происходит от испражнений животных, во время купания в грязном пруду. Лептоспиры проникают в организм человека через пораженные участки тела: порезы и раны, а также через слизистые оболочки. Заболевание начинается остро с резкого повышения температуры до высоких цифр, выраженной симптоматикой интоксикации (интенсивные головные боли, миалгии, слабость, бессонница, анорексия), отмечается покраснение и отечность лица, возможно появление герпетиформной сыпи на губах и крыльях носа. Профилактика лептоспироза — контроль над заболеваемостью сельскохозяйственных животных и угодий, контроль состояния водных источников, введение убитой лептоспирозной вакцины лицам, работающим с животными.

Эхинококкоз

Гельминтозное заболевание. Вызывается личиночной стадией гельминта (цестоды). Ленточная форма ее паразитирует в тонком отделе кишечника животных (собак, волков, лисиц). Личиночная — чаще в печени, легких, реже в других органах у всех сельскохозяйственных животных и человека. Заражение человека происходит от контакта с больными животными. Эхинококкоз может бессимптомно протекать годами и десятилетиями; в случае возникновения клинической симптоматики патогномоничные признаки отсутствуют. В клинической картине могут быть следующие симптомы: боль в месте локализации кисты, слабость, крапивница, кожный зуд, перитонит, плеврит, желтуха, асцит, вывихи, патологические переломы, боль в груди, кашель, кровохарканье и т.д.

Мерами предотвращения заражения человека служат своевременный ветеринарный контроль за состоянием здоровья питомцев и регулярное оздоровление животных, соблюдение мер личной гигиены их хозяевами.

Не стоить паниковать

Таким образом, регулярное посещение ветеринарного врача, своевременная профилактическая вакцинация домашних животных, соблюдение мер безопасности при употреблении мясных и рыбных продуктов, соблюдение правил личной гигиены позволит избежать инфекционных заболеваний всей вашей семье и вашим питомцам. Домашние животные будут радовать вас и дарить массу положительных эмоций и ощущений, будут помогать вам учить детей доброте, любви и заботе о братьях наших меньших.

И напоследок хотелось бы еще раз сказать: не бойтесь заводить дома животное. Воспитание ребенка начинается с малого — с заботы о братьях наших меньших. И беременность или наличие малышей грудного возраста не препятствие к появлению в доме пушистого и хвостатого друга. Когда ребенок растет в семье, где есть домашние питомцы, учится с детства ухаживать за ними, — он растет добрым и отзывчивым человеком. Важна не только забота о физическом здоровье ребенка, но и внимание к его духовному развитию, чтобы с детских лет зажечь в его сердце искры добра, научить заботиться о тех, кто не может сам попросить об этом.

Текст: Владлена Гармаева