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Ученые разработали новый способ лечения рака 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые австралийского Института сердца и диабета Бейкера разработали новый метод уничтожения раковых клеток.
Специалисты установили, что тромбоциты, как правило, накапливаются в областях, которые окружают различные типы раковых опухолей. На основании этого открытия исследователи разработали новые соединения, которые нацеливаются на активированные тромбоциты, они позволяют идентифицировать злокачественные клетки и начать лечение болезни.
По мнению ученых, новый подход поможет разработать терапию трудно поддающихся лечению раковых опухолей новообразований, например, рака молочных желез. Кроме того, это также сведет к минимуму побочные эффекты, потому что химические вещества будут накапливаться в больших концентрациях только в областях опухолей, сообщает издание Eurekalert!.
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