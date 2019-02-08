Роспотребнадзор: число заболевших корью резко выросло в 3,5 раза

Ведомство сравнивало ситуацию с прошлым годом.

Корь продолжает свое распространение по России. С конца прошлого года заболеваемость жителей страны выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Роспотребнадзор . Согласно данным ведомства, за декабрь 2018-го и января этого года заболело 2538 человек, а год назад в этом же периоде было зарегистрировано всего 725 человек. За последнее время заболевания было выявлено в Санкт-Петербурге, на Ямале, в Москве, Владимирской области и на Кубани.

Напомним, ранее Роспотребнадзор заявлял, что основные источники кори находится в Европейском регионе, в частности — Украине и Грузии.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связала распространение некоторых болезней с отказом людей делать прививки. В связи с этим специалисты называли отказ от вакцинации одной из глобальных угроз человечеству.

Показатель заболеваемости корью в нашей стране по итогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 миллион населения. Отметим, что корь нередко протекает в тяжелой форме и может привести к серьезным осложнениям, инвалидизации и даже гибели больного.