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Роспотребнадзор: число заболевших корью резко выросло в 3,5 раза 

Letidor.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Vostock Photo
Ведомство сравнивало ситуацию с прошлым годом.
Корь продолжает свое распространение по России. С конца прошлого года заболеваемость жителей страны выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Роспотребнадзор. Согласно данным ведомства, за декабрь 2018-го и января этого года заболело 2538 человек, а год назад в этом же периоде было зарегистрировано всего 725 человек. За последнее время заболевания было выявлено в Санкт-Петербурге, на Ямале, в Москве, Владимирской области и на Кубани.
Напомним, ранее Роспотребнадзор заявлял, что основные источники кори находится в Европейском регионе, в частности — Украине и Грузии.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связала распространение некоторых болезней с отказом людей делать прививки. В связи с этим специалисты называли отказ от вакцинации одной из глобальных угроз человечеству.
Показатель заболеваемости корью в нашей стране по итогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 миллион населения. Отметим, что корь нередко протекает в тяжелой форме и может привести к серьезным осложнениям, инвалидизации и даже гибели больного.
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Болезни и лекарства , Новости , ВОЗ , Роспотребнадзор
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