Как отличить обычную родинку от злокачественной

Родинки есть практически у всех. У кого-то они с рождения, у других появляются позже, в разные периоды жизни. Родинки — это скопления меланина на коже. Могут быть доброкачественными и злокачественными (меланома).

Меланома развивается очень быстро и дает метастазы практически по всем органам. Каждый десятый случай рака кожи — это именно меланома. Высокая смертность — следствие не только ее быстрого роста, но и позднего обнаружения. Иногда злокачественные родинки люди пытаются удалять самостоятельно или в косметических кабинетах, работники которых слабо разбираются в этом сложном вопросе.

Вы тоже сейчас рассматриваете свои родинки? Не спешите паниковать! Определить их вид несложно, если знать особенности меланомы.

Раковые родинки отличаются внешним видом:

у них асимметричная форма, неровные края, нечеткие границы;

размеры обычно больше 5 мм, при этом они быстро растут;

они слишком темные для обычных родинок;

могут вызывать неприятные или болевые ощущения, кровоточить, покрываться корочками.

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Если один из признаков обнаружился у вас, то первым делом необходимо обратиться к дерматологу. Если врач заподозрит наличие меланомы, он отправит вас к онкодерматологу, который занимается злокачественными кожными образованиями. Врач возьмет необходимые анализы и определит, на какой стадии заболевание.

Это очень важный момент, так как от этого зависит метод лечения. Если самая ранняя стадия развития, то это будет хирургическое удаление и гистологическое исследование материала. После этого придется тщательно следить за иммунитетом и постоянно проходить обследования. Если же опухоль распространилась, то кроме операции применяют и другие методы, в том числе лучевую терапию.

Факторы риска появления меланомы:

белая кожа;

наличие веснушек и родимых пятен;

воздействие солнца и искусственных источников света;

наследственность;

возраст (старше 50);

мужской пол.

Универсальных методов профилактики меланомы нет. Главное — следить за состоянием кожи, защищать ее в солнечные дни и посещать врача, если заметили подозрительные образования.