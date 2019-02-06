Увеличенные вдвое губы девушки озадачили врачей 

Жительница Ирландии обратилась в больницу с тяжелой формой аллергической реакции, при которой у нее воспалилась кожа всего тела и вдвое увеличились губы. Как сообщает The Sun, врачи не нашли причину воспаления.
23-летняя Лидия О’Коннор (Lydia O'Connor) из Баллинколлига (Ballincollig) в течение шести месяцев страдала от кожного зуда, который распространился по всему телу.
«Я думала, что заболела тяжелой формой аллергической реакции, такой, как анафилаксия, потому что с трудом могла дышать, — у меня распухли язык и губы»,
— рассказала она.
Девушка принимала препараты, которые ненадолго снимали воспаление, однако спустя время все повторялось снова. О’Коннор едва удавалось спать по ночам, поскольку все тело, даже ладони и ступни, было воспалено, вызывая сильный зуд.
«Спустя пять дней, проведенных в больнице, врачи сообщили, что у меня нет аллергии, — вспоминает девушка. — Оказалось, что у меня идиопатическая крапивница, которая может проявиться без всякой причины».
Ирландка тщательно искала источник воспаления. В попытках найти «раздражитель» она сменила постельное белье, гель для душа, шампунь, купила новую косметику и пересмотрела свое питание, однако ничего не помогало.
В итоге состояние начало внезапно улучшаться и в итоге само восстановилось окончательно. Теперь О’Коннор переживает, что приступ вновь повторится через какое-то время без видимых причин.
Идиопатическая крапивница — диагноз, который ставится в том случае, когда нет возможности определить, чем именно была вызвана аллергическая реакция на теле человека.