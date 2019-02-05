Почему лекарства нельзя мешать с алкоголем

Медики заявили, что практически все лекарственные средства плохо совместимы с алкоголем. При употребление лекарств обязательно стоит смотреть на упаковку препарата, чтобы узнать о негативных последствиях алкоголя. Об этом сообщило издание «Хроника мировых событий».

В инструкции лекарства всегда указывается несовмость с приемом алкоголя. Подобные противопоказания пишутся только в том случае, если они были доказаны в клинических условиях. Но медики настаивают, что ни одно лекарственное средство не стоит принимать с напитками, содержащими спирт.

Алкоголь ослабляет действие лекарственных средств, а также может вызвать противоположный эффект, спровоцировав неожиданные химические реакции. Есть список средств, категорически не подходящих для смешивания со спиртным — антибиотики, психотропные препараты, а также лекарства, снижающие давление. Эффект от смешивания этих лекарств с алкоголем может быть неконтролируемым.

Также медики не советуют со спиртным принимать антидепрессанты. Лекарство расслабляет человека, а спиртное, наоборот, приводит к активации нервной системы — это негативно сказывается на мозге человека.