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Почему лекарства нельзя мешать с алкоголем 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Медики заявили, что практически все лекарственные средства плохо совместимы с алкоголем. При употребление лекарств обязательно стоит смотреть на упаковку препарата, чтобы узнать о негативных последствиях алкоголя. Об этом сообщило издание «Хроника мировых событий».
В инструкции лекарства всегда указывается несовмость с приемом алкоголя. Подобные противопоказания пишутся только в том случае, если они были доказаны в клинических условиях. Но медики настаивают, что ни одно лекарственное средство не стоит принимать с напитками, содержащими спирт.
Алкоголь ослабляет действие лекарственных средств, а также может вызвать противоположный эффект, спровоцировав неожиданные химические реакции. Есть список средств, категорически не подходящих для смешивания со спиртным — антибиотики, психотропные препараты, а также лекарства, снижающие давление. Эффект от смешивания этих лекарств с алкоголем может быть неконтролируемым.
Также медики не советуют со спиртным принимать антидепрессанты. Лекарство расслабляет человека, а спиртное, наоборот, приводит к активации нервной системы — это негативно сказывается на мозге человека.
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