Чем можно заразиться в бассейне

Узнайте, что может «подцепить» ребенок при посещении бассейна и как уберечь его от этих опасностей.

Рассказывает Дарья Олеговна Маркова, педиатр, гастроэнтеролог, заместитель главного врача по педиатрии «СМ-Клиника».

Я хочу сразу сделать оговорку: если в бассейне соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, риск заражения очень маленький. Администрация бассейна должна следить за обработкой воды, наличием справок у посетителей, уборкой и дезинфекцией раздевалок, шкафчиков, а также бортиков, душевых и так далее.

Однако не все бассейны и фитнес клубы, куда родители обычно отводят детей на секции, соблюдают эти правила.

Теплая вода и климат бассейна при отсутствии тщательной дезинфекции — идеальная среда для размножения микроорганизмов.

Кожные заболевания

Ребенок может легко «подцепить» кожное заболевание, особенно если у него понижен иммунитет или есть небольшие повреждения на кожном покрове.

• Грибки. В первую очередь, здесь можно говорить о грибковом поражении кожи. Например, это микоз гладкой кожи или грибок ногтей. Ребенок вряд ли сможет заразиться в самой воде, однако эти микроорганизмы обитают на бортиках, лестницах и в душевых.

• Бактерии и вирусы. Для детей также характерны бактериальные и вирусные заболевания кожи, самыми распространенными из которых являются пиодермия и контагиозный моллюск.

Они вызваны стрептококками и стафилококками, бактерии которых также обитают в бассейнах, и вирусом моллюска.

Кроме того, ребенок может заразиться чесоткой, если плохо убираются шкафчики.

Кишечные инфекции

Важно упомянуть и об острых кишечных инфекциях, попадающих в организм при случайном глотке воды из бассейна.

По той же причине можно заразиться и лямблиями — это кишечные паразиты, которые являются причиной диареи, тошноты, боли в животе, высыпаний на коже.

Инфекции верхних дыхательных путей

У детей раннего возраста, посещающих бассейн, нередки рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей. Риском их развития являются такие факторы как переохлаждение в воде или раздевалке, а также желание родителей отправить в бассейн ребенка сразу после перенесенного ОРЗ.

Когда обращаться к врачу

• Симптомами дерматологических заболеваний могут стать покраснение и шелушение отдельных участков кожи, розовые или красные пятна (при лишае). При грибке ноготь меняет цвет, а кожа вокруг него чешется.

При первых признаках кожных заболеваний следует обратиться к детскому специалисту — дерматовенерологу или педиатру.

Отсутствие лечения может привести к хроническому течению заболевания, что значительно ухудшает конечный прогноз.

• Что касается кишечных инфекций — здесь, как я говорила выше, симптомами могут стать боль в животе, жидкий стул, тошнота или рвота. В этом случае необходимо также обратиться к педиатру — вызвать на дом или при отсутствии острой симптоматики прийти на прием.

Как защитить себя в бассейне

Основное средство профилактики кожных заболеваний — душ. Обязательно приучите ребенка мыться после бассейна, используя гель или мыло.

Из душа в бассейн ребенку следует передвигаться в тапочках. Снабдите ребенка индивидуальными средствами гигиены — полотенцем, подстилкой.

Ни в коем случае не стоит глотать воду из бассейна.

И, конечно, перед тем, как отправить ребенка в секцию плавания или отпустить купаться в бассейн при отеле, не лишним будет спросить у сотрудников о соблюдении гигиенических норм.