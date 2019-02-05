Основные факты об эпидемии кори, которые необходимо знать каждому из вас

СМИ пестрят сообщениями о смертях от кори в соседних странах и карантине в Московских школах. Причем это касается вовсе не только детей — болеют взрослые. Среди населения зреет паника, которая затмила даже страхи в связи с гриппом. Как обстоят дела с корью на самом деле, кому грозит опасность и что это вообще за заболевание — в материале Passion.ru и Анастасии Кривченковой.

История борьбы с корью (лат. morbilli)

В настоящее время все чаще мы слышим о таком страшном и грозном заболевании — корь. Это одна из тех болезней, с которой человечество сталкивалось со средних веков и которое оказывало большое влияние на численность (смертность) населения.

Только в 1954 г был выделен вирус кори, а в 1963 г разработана и лицензирована вакцина против кори. С этого момента началась программа по глобальной ликвидации кори во всем мире. Мероприятия по борьбе с корью, предпринимаемые ВОЗ (массовая вакцинация), привели к снижению глобальной смертности от кори с 2000 по 2014 годы на 79%, то есть почти в пять раз.

К 2015 году планировалось снижение смертности от кори на 95% (в 20 раз) по сравнению с 2000 годом, а к 2020 полностью ликвидировать корь по меньшей мере в пяти регионах ВОЗ. Однако эти показатели не были достигнуты, в связи с тем, что в последние года резко снизился уровень вакцинации против кори, особенно в некоторых группах населения в ряде стран Европы.

Корь снова вышла из-под контроля: ситуация в Европе

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет.

Известно о 37 смертельных случаях заболеваний. Наиболее пострадавшие страны — Украина и Грузия. Только за последний год на Украине показатель составил 849 больных корью на 1 миллион, в Грузии — 396 больных на 1 млн населения, в Черногории — 324 больных на 1 млн населения, в Греции — 261 больных на 1 млн населения, в Румынии — 84 больных на 1 млн населения, в Молдове — 77 больных на 1 млн населения, во Франции — 43 больных на 1 млн населения, в Италии 42 больных на 1 млн населения.

В 2019 году неблагополучная ситуация продолжает ухудшаться. Из-за эпидемии кори Польша намерена запретить въезд непривитым гражданам Украины. По данным Минздрава Украины, только за период с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года в стране заболело 2305 человек. Минздрав Грузии 18 января 2019 года объявил об эпидемии кори, где за 2 недели зарегистрировано более 300 случаев инфекции.

Ситуация с корью в России

В Российской Федерации, в отличие от европейских стран, ситуация по кори пока стабильная, несмотря на увеличение числа заболевших. Системно проводимые профилактические мероприятия, основным из которых является иммунизация населения, позволяют не допустить распространение инфекции. Охваты вакцинацией населения страны (как детского, так и взрослого) более 95% обеспечивают сдерживание существующих рисков в условиях эпидемического распространения кори в Европейском регионе.

Однако случаи кори в России регистрируются, преимущественно среди не привитых лиц, которые не получили прививки в связи с отказом, медицинскими противопоказаниями или при отсутствии постоянного места жительства.

Более 50 человек заразились корью во Владимирской области — в основном это жители цыганского поселка. Четверо заболевших также зафиксировали в Екатеринбурге.

В любом случае, 80% случаев кори в России не имеют распространения, благодаря высокой иммунной прослойке и своевременно проводимым мероприятиям.

Показатель заболеваемости корью в нашей стране по итогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 млн населения. Большинство случаев кори связаны с завозом инфекции из-за рубежа.

Вакцинация от кори в России

В России действует Национальная программа по борьбе с корью, задачей которой является полное уничтожение этой болезни на территории Российской Федерации. Вакцинация от кори входит в национальный календарь обязательных прививок. Ее проводят не болевшим корью детям в возрасте 12 месяцев. Вторая прививка (ревакцинация) проводится в возрасте 6 лет (перед школой). Возможно введение как моновакцины (только против кори), так и ди — и тривакцины (против кори, паротита и краснухи).

С 2011 года прививка против кори введена в национальный календарь прививок для взрослого населения до 35 летнего возраста, а сотрудники отраслей, входящих в группы риска — до 55 лет (работники образования, здравоохранения, торговли, коммунальной и социальной сферы и др.). Прививка безопасна и помогает избежать развития тяжелых осложнений и летальных исходов. Каждый взрослый человек должен иметь данные о 2-х прививках против кори.

Карантин по кори в Москве

По состоянию на 31.01.19, по данным Роспотребнадзора, в Москве зарегистрированы 2 очага заболевания корью среди школьников, не привитых против кори, в том числе по причине отказа родителей от проведения профилактических прививок. В связи с регистрацией очагов кори, в школах проведены противоэпидемические мероприятия, усилен противоэпидемический режим. Организовано медицинское наблюдение за учащимися и сотрудниками, находившимися в контакте с заболевшими детьми. Проводится иммунизация против кори по эпидемическим показаниям. В школах введены ограничительные мероприятия сроком на 21 день: отменены массовые мероприятия, не привитые и не болевшие корью дети и подростки в образовательном учреждении также отстраняются от посещения учреждения сроком на 21 день.

Ограничительные мероприятия введены только в тех зданиях образовательных организаций, где зарегистрированы случаи кори. В одной из школ ВАО по результатам проведенных обследований, включая лабораторную диагностику, случай кори у школьника не подтвердился, и ранее введенные ограничительные мероприятия в этой школе отменены с 30.01.2019.

Возбудитель кори— вирус, относящийся к группе миксовирусов. Коревой вирус очень нестоек — вне человеческого организма он быстро погибает (максимум в течение 2 часов), но в шесть раз легче передается, чем грипп.

Источником инфекцииявляется человек. Наибольшая заразительность отмечается в начальном катаральном периоде и в первые дни высыпания; с 3-го дня высыпания степень контагиозности («заразности» носителя) резко снижается, а после 4-го дня больной становится безопасным для окружающих. Больные, имеющие осложнения (например, пневмонию), сохраняют заразительность в течение более длительного времени.

Передача инфекциипри кори осуществляется воздушно-капельным путем. Вирус кори выделяется из организма больного с секретом слизистых оболочек носа, носоглотки, верхних дыхательных путей. Распространению инфекции способствует кашель и чихание. Внутри помещения воздушно-капельная передача кори может распространяться на значительные расстояния — через коридоры и лестничные клетки в соседние комнаты и квартиры. Инфекция рассеивается с током воздуха. На открытом пространстве, благодаря наличию мощных воздушных течений, заражение корью происходит не всегда, даже на относительно близком расстоянии от больного. Передача кори через различные предметы не происходит вследствие малой стойкости возбудителя.

Восприимчивость человека к кори очень высока. Люди, не болевшие ранее корью (и не привитые при этом) и имевшие непосредственное, хотя бы кратковременное общение с больным, почти все заболевают, независимо от возраста.

После перенесенной кори создается стойкий пожизненный иммунитет. Повторные заболевания корью очень редки (в 2-6% случаев). Благодаря стойкости приобретенного в детстве послеинфекционного иммунитета заболевания корью взрослых встречается очень редко.

Дети в возрасте до 3 месяцев обладают абсолютным иммунитетом к кори; у детей от 3 до 6-8 месяцев наблюдается относительная невосприимчивость. Она объясняется трансплацентарной передачей иммунитета от матери, ранее переболевшей корью (или имеющей иммунитет вследствие вакцинации).

Особую опасность вирус представляет для маленьких детей в возрасте от 1 года до 2 лет — среди них наблюдается высокий процент летальности.

Инфекция кори при отсутствии рациональных мер борьбы с ней, имеет склонность к быстрому распространению. При отсутствии активной борьбы эпидемия угасает лишь после того, как переболеют почти все восприимчивое население.

Осложнения. Вирус кори в организме, помимо своего патогенного действия, провоцирует снижение защитных реакций организма, что может явится причиной легкого присоединения вторичной инфекции (дизентерия, стрептококковая, стафилококковая). Осложнения при кори обуславливаются как действием самого коревого вируса, так и вторичной бактериальной инфекцией. Вирус кори может годами персистировать в мозговой ткани человека, вызывая хроническую форму инфекции. Развивается подострый склерозирующий панэнцефалит — редкое и очень тяжелое демиелинизирующее заболеваний центральной нервной системы со смертельным исходом.

Инкубационный периодкори длится в большинстве случаев 9-10 дней. Срок, истекающий с момента заражения и до начала высыпания, довольно постоянен — 13 дней. Инкубационный период иногда может удлиняться максимально до 17 дней.

Начало болезни характеризуется проявлением катаральных симптомов: повышение температуры (до 38-40 градусов), головной боли, насморка, кашля, общей слабости. Нарастают симптомы со стороны слизистых оболочек — усиливается насморк, сухой кашель, чувство саднения в дыхательных путях. Иногда появляется осиплость голоса.

Развивается конъюнктивит, сопровождающийся слезотечением и светобоязнью. На слизистой оболочке рта и мягкого неба можно обнаружить красные неправильной формы пятна, величиной от булавочной головки до чечевицы. Это коревая энантема (важный ранний диагностический признак кори). Еще одним типичным симптомом при кори являются пятна Бельского-Филатова-Коплика, они обнаруживаются чаще всего на слизистой оболочке щек, реже губ, десен, иногда на конъюнктиве глаз. Каждое из этих пятнышек представляется в виде мелкой, величиной с маковое зернышко, белесоватой папулки, окруженной узкой каймой гиперемии. Они расположены группами, иногда в большом изобилии. Этот симптом позволяет ставить точный диагноз кори задолго до появления кожной сыпи.

Период высыпания начинается новым повышением температуры, которая на 2-3-ий день, достигнув максимума, снижается почти до нормы. Коревая сыпь появляется одновременно с повышением температуры. Первые элементы сыпи обнаруживаются за ушами и в центре лица, затем в течение суток сыпь быстро распространяется на все лицо, шею и частично на верхнюю часть груди, к 3-му дню спускается на конечности. Сыпь при кори мелкая, величиной с просяное или гречневое зерно, уже через несколько часов каждое «зернышко» окружается зоной яркой красноты. Расположенные рядом высыпания могут сливаться, образуя большое, неправильной формы пятно. Элементы сыпи «цветут» 3 суток, затем начинают гаснуть в том же порядке, в каком они высыпали. Нередко на 3-ий день высыпания, когда сыпь появляется на конечностях, на лице она уже теряет свою яркость. Отцветающая сыпь становится более плоской, приобретает синюшный оттенок; постепенно бледнея, элементы сыпи превращаются в светло-коричневые пятна — это пятнистая пигментация, которая сохраняется 1-2 недели.

Лечение корисимптоматическое и проводится в домашних условиях, за исключением случаев осложнений, тяжелых или плохих условий жизни. Ни маска, ни противовирусные препараты от кори не спасут. Очень важное значение имеют правильно организованные гигиенические условия содержания больного для профилактики вторичных инфекций.

*В настоящее время нет ни одного препарата в мире, который помог бы в лечении кори. Единственная и самая эффективная защита — вакцинация. * Своевременная вакцинация дает длительный и стойкий иммунитет. Лицам, ранее не болевшим корью и не получившим прививку, при контакте с больными корью, следует срочно сделать прививку от кори в течение 72 часов после контакта. Людям, имеющим медицинские отводы и беременным женщинам вводится иммуноглобулин до 6-го дня после контакта с больным корью. В настоящее время в Москве вакцина против кори имеется в достаточном количестве для проведения как плановых, так и внеплановых прививок по эпидемиологическим показаниям.