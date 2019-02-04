ОРВИ или беременность: странные симптомы гриппа

Корреспондент РИАМО спросила у жителей Москвы и Подмосковья, которые уже переболели ОРВИ в этом сезоне, о необычных симптомах, осложнениях и курьезах.

Егор, 38 лет, стоматолог (Люберцы):

«В последний раз я болел гриппом лет 20 назад, еще в студенчестве. Вообще, мой крепкий иммунитет — не подарок природы, а упорный труд — зимой я обливаюсь и бегаю по снегу босиком, всю химию из питания исключаю.

2 января я проснулся с заложенностью носа и легкой болью в горле. Подумал — ерунда, к вечеру пройдет. И уже собрался на босую пробежку, но жена встала перед дверью и не пустила — в итоге спасла от серьезных осложнений.

Пришлось вызвать врача, он сказал, что симптомы похожи на грипп, и предложил госпитализацию. Конечно, я отказался. Лечился дома по схеме: по 3 литра жидкости в день — чай, морсы, компоты, просто чистая теплая вода, полоскание горла по 10 раз в день и постельный режим.

По ночам меня ломало, как в прокрустовом ложе. Полегчало лишь на пятый день, когда жена уже побежала за антибиотиками. Я в шоке, как я со своим иммунитетом умудрился так заболеть? Опять начал босиком по снегу бегать. Кстати, жена далека от всего этого, но при этом не заболела».

Инна, 32 года, работник почты (Одинцово):

«У нас в семье переболел 8-летний ребенок. По симптомам — очень похоже на кишечный грипп, но в больницу мы не ложились, так что сказать на 100% нельзя. Все началось с боли в животе вокруг пупка, а к вечеру поднялась температура 38,6. На следующий день, естественно, школа отменилась, был вызван врач. Но из всего назначенного лечения мы принимали только таблетки от дискомфорта в животе.

Вечером в понедельник ребенок померил температуру, а на градуснике — 39,7. Раньше такое ввергло бы меня в шок, но за 8 лет ребенок столько раз болел, что появился суровый жизненный опыт.

Дала ему жаропонижающие, убедилась, что температура снижается, уложила спать. На удивление, уже утром температура начала падать. Такого раньше никогда не было, три-четыре дня температура стабильно держалась. А в этот раз в воскресенье вечером ребенок заболел, а к вечеру вторника был фактически здоров. Но врач настояла на больничном до понедельника.

Таисия, 22 года, студентка (Москва):

«Я болею с 5 января. Отмечали Новый год большой компанией, видимо, кто-то был заразный. В тот день, когда я заболела, мама ушла на работу и оставила меня без ключей. Просыпаюсь — температура 37,5, в общем, попала. Думала в аптеку сбегать, смотрю, а ключей нет.

Пришлось звонить знакомому поклоннику, он снимает квартиру прямо над нами.

Но механизм заклинило, и пока он разбирался, я успела замерзнуть, и вуаля — заработала воспаление легких. Прошлось самой себе делать уколы в мышцу ноги — в больницу ложиться не хотелось. Прошел почти месяц, температура вроде упала, но слабость сильная».

Светлана, 46 лет, преподаватель (Московская область):

«Я работаю учителем в старших классах и редко обхожусь без больничного: ребята школу пропускать не хотят и ходят больными — сидят в классе, чихают, и я от них и заражаюсь. Но в этот раз не сразу поняла, что подхватила ОРВИ.

Мужу сказала — он в шоке, у нас взрослый сын, внучке уже 4 года… Тест даже делать не стала — сразу пошла на УЗИ. Врач говорит — не вижу ничего. Я в ужасе, а вдруг внематочная? Сдала кровь, пришла к терапевту, врач смотрит анализ — а у вас вирус, вот градусник, меряйте.

Оказалось, что у меня температура 39, из-за этого и тошнило, а я ее даже не чувствовала! В итоге проболела еще пару дней и на работу вышла. Обидно только, что с беременностью ошиблась».

Ульяна, 37 лет, сотрудник продуктового магазина (Москва):

«Болезнь — это мой единственный шанс ничего не делать и реабилитироваться в глазах семьи.

Пару лет назад я даже коллегу просила на меня покашлять, правда, так и не заболела. А вот в конце 2018 года мне повезло, если можно так выразиться.

Надеялась отлежаться с симптомами легкого ОРВИ, но не тут-то было. Температура поднялась сразу до 39,4, тело скрутило, лихорадило так, что я думала, зубы сломаю. Вызванная в 4 утра скорая предложила поехать в больницу, но я боюсь этих заведений. Лечилась дома, жидкости много пила.

Прошел уже месяц, а я до сих пор не восстановилась, стала хуже слышать одним ухом — видимо, осложнение. Но до врача дойти не судьба — занята все теми же собаками, детьми и мужем».