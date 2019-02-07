Ученые нашли способ излечить болезнь Альцгеймера

Международная группа ученых впервые в мировой науке открыла механизм потенциального замещения утраченных нейронов, с помощью которого в перспективе можно будет полностью излечивать от болезней Паркинсона и Альцгеймера. Об этом РИА Новости рассказал ведущий автор исследования старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Вячеслав Дячук, который в четверг в Кремле награждается премией президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год.

Дячук получил премию за открытие новых механизмов развития нервных систем животных, оно относится к разряду биологии и биологии развития. В коллективном исследовании приняли участие специалисты из Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, Института биологии развития им. Н. К. Кольцова и Каролинского института в Швеции.

"Нами впервые в мировой науке открыт механизм специализации глиальных клеток в нейроны в раннем развитии — это природный механизм потенциального восстановления нейронов, что важно при лечении нейродегенеративных заболеваний. Нервные клетки у животных почти не делятся. На моделях биологии развития, в частности трансгенных мышах, было показано, что есть возможность восстановления нейронов из другого клеточного материала в раннем развитии, и таким клеточным материалом, который способен замещать утраченные нейроны, являются глиальные клетки",

— сказал ученый.

По его словам, это открывает большой медицинский потенциал для лечения заболеваний, связанных с утратой нейронов. Пока ближайшее будущее этого открытия — дополнительные эксперименты с трансгенными мышами для выяснения деталей данного механизма. Если они окажутся успешными, то ученые будут тестировать глиальные клетки для восстановления нейронов у человека.

"Сейчас рано говорить о влиянии на течение болезни, но если этот принцип сработает, если открытие действительно будет работать на людях, то это — стопроцентное излечение от нейродегенеративных заболеваний, связанных с утратой нейронов. Если глия будет способна восстанавливать нейроны, то проблема их потери будет решена. В перспективе это полное выздоровление и возврат к полноценной жизни людей, которые страдают такими заболеваниями",

— отметил собеседник.

Дячук рассказал, что открытие еще не запатентовано — оно совсем "свежее", но вскоре на него планируется получить международный патент, приоритет будет за Российской Федерацией. Сроков внедрения открытия в медицину ученый пока не называет — еще нужны дополнительные исследования.

"Ближайший этап — это более глубокое и детальное исследование. Нужны дополнительные исследования о молекулярных механизмах перехода глиальных клеток в нейроны, чтобы понять, насколько это безопасно: наш организм при трансплантации этих глиальных клеток может воспринять их как раковые",

— отмечает ученый.

По его словам, если за решение проблемы замещения нейронов возьмется мировое научное сообщество — не одна лаборатория, а сразу несколько, то это значительно приблизит ученых к применению глиальных клеток для терапии заболеваний.

"Мировое сообщество очень хорошо отреагировало на это открытие, ученые приняли его очень тепло. Данные опубликованы в самых высокорейтинговых журналах, а значит, нам поверили, и это самое главное. Дальше — решит ли мировое научное сообщество развивать эту тему. Я думаю, что да. Когда дело касается здоровья человека, нужны большие независимые коллективные исследования. Но то, что есть перспектива того, что глиальные клетки могут нам помочь и исправить некоторые "поломки" в развитии нервных систем как в раннем развитии, так и у пожилых людей, это уже факт",

— добавил Дячук.