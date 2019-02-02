Что такое суперинфекции и как с ними бороться?

Термин «суперинфекция» кажется очень пугающим, но мало кто знает, что он обозначает. Для начала стоит разобраться, какие опасности таит заболевание и какие есть способы борьбы.

Когда человек болеет одной инфекцией, а параллельно заражается другой инфекцией, это и называется суперинфекцией. Вирусные суперинфекции опасны тем, что могут приводить к появлению резистентных штаммов вирусов, которые становятся невосприимчивы к антибиотикам.

Многие эксперты отмечают, что часто суперинфекция развивается на фоне лечения антибиотиками или в результате контакта с носителем. Врачи не рекомендуют во время болезни контактировать с другими больными, потому что даже если заболевания схожи, это не означает, что они вызваны идентичными штаммами вируса. В таком случае возможно развитие вторичной инфекции.

Суперинфекции чаще других поражают дыхательные пути и ЛОР-органы, мочевые пути, желудочно-кишечный тракт, слизистые, глаза, кожные покровы. Как отмечают эксперты, наиболее опасны поражения мозга — менингиты.

Для профилактики заболеваний следует соблюдать правила личной гигиены, не принимать антибиотики самостоятельно, носить защитную маску и избегать контактов с больными людьми.