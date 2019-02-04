Ошибки в лечении гриппа, которые могут вас убить

Ежегодно грипп убивает около 650 тысяч человек. Какие смертельно опасные ошибки можно допустить при лечении болезни?

Грипп считается самым распространенным заболеванием в мире. Пик заболеваемости, как правило, начинается в середине осени и длится до самого мая.

При этом многие люди предпочитают не идти к врачу, а рассчитывают на самостоятельное лечение в домашних условиях. Какие смертельно опасные ошибки можно допустить при лечении болезни?

Антибиотики без назначения врача

Самая популярная ошибка в лечении гриппа — прием антибиотиков сразу после заболевания. Но возбудителем гриппа является вирус, поэтому антибиотики на начальном этапе заболевания бесполезны.

Любые антибиотики уничтожают не только патогенную микрофлору, но и полезную, то есть иммунная защита организма ослабляется.

Более того, прием антибиотиков приводит к резистентности бактерий к ним. Значит, когда лекарство будет жизненно необходимым, оно может просто не сработать.

Вера в рекламу

Ярким примером успешного маркетинга является препарат «Арбидол». Эффективность подтверждена только российскими исследованиями, на Западе же его совсем не считают за лекарство. А включен в классификатор противомикробных и противовирусных препаратов был только в 2015 году.

Реклама клянется в эффективности фитопрепаратов из трав, поливитаминных комплексов, но на самом деле научно доказанной эффективности нет.

Проветривание помещения

Есть мнение, что во время болезни нужно как можно чаще проветривать помещение. Другие же люди уверены, что открыть окно — значит ухудшить состояние больного.

На самом деле, истина где-то посередине: проветривание снизит концентрацию вирусов в воздухе. Но больного перед этим нужно вывести из комнаты — резкое понижение температуры воздуха заставит организм заняться терморегуляцией, что расходует ценные ресурсы на борьбу с гриппом.