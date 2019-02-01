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Британские ученые тестируют таблетку от ожирения 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Лондонского университета королевы Марии заявили, что готовы протестировать на людях таблетку от ожирения. Ожидается, что она поступит в продажу в течение пяти лет.
Капсулу нужно будет принимать до еды — так она будет наполовину подавлять аппетит. Новое лекарство уже прошло лабораторные испытания на мышах, и теперь врачи готовы начать тесты на людях. Ученые утверждают, что, если эксперименты пройдут успешно, то новая разработка может стать основным решением проблемы ожирения в мире.
В ближайшее время эксперты планируют отобрать 40 добровольцев. Первая группа из 20 человек, не страдающих ожирением, будет решать, подавляет ли таблетка аппетит и есть ли у нее побочные действия. Но втором этапе еще столько же добровольцев будут проверять лекарство на потерю веса в долгосрочной перспективе.
Ученые сообщают, что капсула почти не содержит химических веществ, а только эфирные масла. Точная формула не раскрывается условиями патента. Специальные пищевые добавки будут попадать в нижнюю часть кишечника и способствовать выработке гормонов, подавляющих аппетит.
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