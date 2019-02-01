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Как правильно выбирать лекарства 

Рамблер 2 часа назад
Несмотря на достижения медицины, люди продолжают болеть. Но лекарства не дешевеют, и иной раз, приходя в аптеку, мы испытываем шок от цен. Фармацевты могут посоветовать более дешёвые препараты со схожим действием, добавляя, что лекарство производится другой компанией, поэтому и цена ниже. Для кого-то это становится решающим фактором при покупке. Но действительно ли дешёвые медикаменты с тем же активным компонентом столь же эффективны, как дорогие? Правда ли, что у дорогих лекарств меньше побочных эффектов? Могут ли народные способы помочь вылечить разные недуги? Смотрите видео и узнайте, как покупать лекарства правильно.
Болезни и лекарства , Видео
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