Израильские ученые заявили, что создадут лекарство от рака

Ученые из из израильской фармацевтической компании Accelerated Evolution Biotechnologies заявили, что через год у них появится вакцина от рака. Новое лекарство не будет иметь побочных эффектов и противопоказаний.

Председатель совета директоров Дэн Аридор заявил, что процесс лечения будет занимать несколько недель, а результаты станут заметны с первого дня применения. Он также добавил, что вакцина будет дешевле современных лекарств от рака.

Новый препарат получил название MuTaTo. Он состоит из комбинации пептидов и токсина, которые «обволакивают» раковые клетки и выводят ее из организма.

Благодаря тому, что в вакцине используются три вида пептидов, токсин попадет точно в цель и уничтожает зараженный участок.

Ученые также выяснили, почему современные лекарства от этой болезни не работают. Дело в том, что их создают для того, чтобы бороться с каждым видом рака по отдельности, в результате чего клетки мутируют, а препарат становится неэффективным.

В настоящее время препарат MuTaTo прошел исследования только в лабораторных условиях, поэтому находится на стадии разработки. Сейчас фармацевтическая компания занимается патентом на новое лекарство. Затем ей будет необходимо получить разрешения на новые эксперименты, и только после этого лекарство станет доступно для всех.