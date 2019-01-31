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Израильские ученые заявили, что создадут лекарство от рака 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из из израильской фармацевтической компании Accelerated Evolution Biotechnologies заявили, что через год у них появится вакцина от рака. Новое лекарство не будет иметь побочных эффектов и противопоказаний.
Председатель совета директоров Дэн Аридор заявил, что процесс лечения будет занимать несколько недель, а результаты станут заметны с первого дня применения. Он также добавил, что вакцина будет дешевле современных лекарств от рака.
Новый препарат получил название MuTaTo. Он состоит из комбинации пептидов и токсина, которые «обволакивают» раковые клетки и выводят ее из организма.
Благодаря тому, что в вакцине используются три вида пептидов, токсин попадет точно в цель и уничтожает зараженный участок.
Ученые также выяснили, почему современные лекарства от этой болезни не работают. Дело в том, что их создают для того, чтобы бороться с каждым видом рака по отдельности, в результате чего клетки мутируют, а препарат становится неэффективным.
В настоящее время препарат MuTaTo прошел исследования только в лабораторных условиях, поэтому находится на стадии разработки. Сейчас фармацевтическая компания занимается патентом на новое лекарство. Затем ей будет необходимо получить разрешения на новые эксперименты, и только после этого лекарство станет доступно для всех.
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