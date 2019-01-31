Медики: вакцина против ВПЧ нужна и мальчикам

Расширение государственной программы вакцинации от вируса папилломы человека помогло бы предотвратить развитие новых случаев раковых заболеваний, вызванных этой инфекцией, считают эстонские медики.

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) предлагает включить мальчиков в программу вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ). Сейчас программа вакцинации распространяется только на девочек.

По мнению специалистов, обязательная вакцинация представителей мужского пола помогла бы предотвратить ряд раковых заболеваний, вызываемых этой инфекцией. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE.

Sputnik Эстония выяснил, как с вакцинацией против ВПЧ обстоят дела в Эстонии. Как пояснила в интервью порталу заведующая клиникой экстренной медицины Нарвской больницы Пилле Летюка, вирус папилломы человека — возбудитель предраковых изменений как у женщин, так и у мужчин. И, несмотря на развитие медицины, в том числе в вопросах лечения рака, болезнь всегда лучше предотвратить, чем лечить.

"Поэтому я как врач выступаю за вакцинацию и мальчиков тоже. Тем более что инъекция безопасна, а ее эффективность была доказана", — говорит доктор Летюка.

Но в то же время, отмечает специалист, многое в медицине (не только в Эстонии) зависит и от экономических возможностей станы. Поскольку около 80% раковых заболеваний по причине ВПЧ возникает у женщин, то вакцинация именно представительниц слабого пола была внесена в Эстонии в государственную программу иммунизации. Мальчики при этом остались "за бортом".

Вирус передается половым путем

Старший врач отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Арнольд Персидский тоже поддерживает финских коллег и выступает за то, что вакцинировать от вируса папилломы человека необходимо не только девочек, но и мальчиков тоже.

"Последние исследования показали эффективность вакцинации для предотвращения развития рака предстательной железы, прямой кишки и других видов болезней у мужчин", — отметил доктор Персидский.

Вирус передается в основном половым путем. На сегодняшний день в мире известно порядка ста различных штаммов этой инфекции, 40 из них — болезнетворны. Большая часть болезнетворных типов вызывает доброкачественные изменения кожи (бородавки) и слизистых (острые кондиломы). Однако определенные штаммы могут привести к развитию злокачественных опухолей половых органов и полости рта.

Более 80% случаев рака, вызванных ВПЧ, приходится на представительниц слабого пола, самый распространенный из них — рак шейки матки.

Эстонская статистика удручает

По словам врача-резидента Александры Раутио, в Эстонии с каждым годом увеличивается заболеваемость раком шейки матки. Она сообщила, что, несмотря на введение программы скрининга (массовое обследование населения страны), количество заболеваний в Эстонии в четыре раза выше, чем в соседней Финляндии, и в два раза выше, чем в других Северных странах.

Так, в позапрошлом году в Эстонии были диагностированы новые случаи рака шейки матки у 180 женщин, 70 из которых на момент диагностики были младше пятидесяти лет. Смертность от этого заболевания составляет примерно 70-80 случаев в год.

"Вакцинация представителей мужского пола помогает снизить общее распространение вируса, защищая в будущем большее число девушек и женщин. Поэтому в некоторых странах прививка против этой инфекции обязательна и для мальчиков", — сказала доктор Раутио.

В Эстонии же в рамках государственной программы иммунизации в 2018-2019 годах бесплатно вакцинируются все девочки в возрасте от 12 до 14 лет. Для этого государством была закуплена девятивалентная вакцина Gardasil 9. С января следующего года прививать будут уже только 12-летних девочек. Курс вакцинации включает в себя две дозы инъекции, из них вторая должна быть сделана минимум через шесть месяцев или максимум через 13 месяцев после первой.

Вакцинирование проходит в школьных медицинских кабинетах исключительно с согласия родителей. Оповещение приходит примерно за неделю до предполагаемой процедуры. При желании можно обратиться к своему семейному врачу и сделать прививку у него.

Прививаться можно, но не обязательно

Вакцинация в Эстонии — дело добровольное: каждый решает сам, делать или нет. Родитель должен дать согласие на вакцинацию своего ребенка. Семейный врач Константин Иванов ранее отметил, что в последнее время стало "модно" вообще не прививаться. "Иногда прививки нельзя делать по медицинским показаниям, но чаще всего причиной отказа становится огромная антипрививочная кампания, которая распространяется в различных интернет-ресурсах и медиа", — подчеркнул доктор Иванов.

По его словам, врачи не перестают объяснять, к чему приводит отказ от вакцинации, а отношение государства к этому делу оставляет желать лучшего, так как весь груз ответственности перекладывается на плечи медиков.

Со временем болезнь ВПЧ может пройти сама

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус папилломы человека (ВПЧ) легко передается от человека к человеку при контакте кожи или слизистых. Например, при половом контакте, прикосновениях, поцелуях.

Папилломавирус проникает через поврежденные кожные покровы и вызывает появление бородавок. У взрослых людей определенные типы вируса могут вызвать развитие бородавок или остроконечных кондилом на половых органах.

Многие типы ВПЧ не создают проблем. Инфекции обычно проходят самостоятельно, без каких-либо вмешательств, через несколько месяцев после заражения, и около 90% проходят в течение двух лет. Небольшая же доля инфекций определенными типами ВПЧ может сохраняться и развиваться в рак.

Основные факторы, способствующие заражению ВПЧ и развитию рака шейки матки: раннее начало половой жизни, большое количество сексуальных партнеров, курение (у курящих людей риск развития заболевания выше), иммунодефицит и другие заболевания, передающиеся половым путем.

Вакцинация против ВПЧ — основной надежный метод профилактики заболевания у подростков и молодых женщин. Прививка, сделанная до начала половой жизни, очень эффективна. Вакцинация не заменяет регулярного PAP-теста — его необходимо проводить и привитым женщинам, для контроля.