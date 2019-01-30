Опасное лекарство заняло 4-е место по продаваемости

Гомеопатия уже неоднократно успела продемонстрировать свою неэффективность, и в большинстве развитых стран средства, позволяющие обогатить свой организм памятью воды о молекуле печени африканской утки или стать рыцарем звёздной пыли путём перорального приёма метеоритного железа в разведении С400, на прилавках аптек не встретишь, чего не скажешь о России.

Но при всей своей бесполезности Оциллококцинум и иже с ним хотя бы безвредны, чего не скажешь о Кагоцеле: популярном препарате от гриппа и ОРВИ, занявшем, как выяснилось, четвёртое место по продаваемости в России за 2018 год. Этот препарат на основе полимеризованной целлюлозы, по заявлениям производителя, стимулирует работу иммунной системы, но качественных медицинских исследований его эффективности до сих пор не проводилось, и твёрдых доказательств ей нет.

Зато существуют доказательства того, что один из его компонентов, госсипол, подавляет сперматогенез. Его даже рассматривали в качестве перспективного мужского контрацептива, но испытания показали, что примерно в 10% случаев при длительном употреблении госсипол вызывает необратимое бесплодие. И, несмотря на то, что в Кагоцеле он содержится в связанной форме, нельзя исключить возможность того, что в организме вещество высвобождается в той или иной дозе. Конечно, 10% всех лечившихся Кагоцелом мужчин не столкнутся с данным эффектом, дозировка не та, да и курс лечения простуды надолго не затягивается, но риск бесплодия всё равно существует, а вот действенность препарата, мягко говоря, очень сомнительна.

Ранее мы писали об исследованиях нового лекарства против гриппа.