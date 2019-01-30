Что нужно знать о раке и как его распознать

О симптомах, которые должны насторожить, рассказал главный врач Областного клинического онкологического диспансера, заслуженный врач РФ Валерий Базюк.

Чаще встречаются

В нашей стране наиболее распространён рак груди у женщин, далее следует рак простаты у мужчин, за ним — рак кишечника, замыкает четвёрку рак лёгкого. Причём опасения экспертов вызывает рост заболеваемости раком лёгких среди женщин. Он напрямую связан с курением. Отказ от этой вредной привычки снижает вероятность заболевания.

Алкогольные напитки также могут вызывать рак. Этанол сам по себе является канцерогеном. Кроме этанола алкогольные напитки содержат и другие ракообразующие компоненты.

Канцерогены содержатся и в продуктах питания. Поэтому обжаренную на масле пищу, в особенности жареное мясо, из рациона лучше исключить.

В последние годы в прессе много информации о том, что найдено средство для лечения рака. В журнале Science вышла статья об открытии группой учёных нового противоопухолевого белка, который назван Neo-2/15.

Но пока нет определённости, как будет реагировать организм на введение белка, не будет ли отрицательного иммунного ответа. Поэтому говорить о том, что появилась панацея от рака, преждевременно, и профилактика играет ключевую роль в борьбе с распространением рака.

Обратите внимание

Причины возникновения рака неизвестны, но с определённостью можно сказать, что повышенный риск имеют люди с избыточной массой тела, а также имеющие вредные привычки.

Риск рака повышают такие заболевания, как цирроз печени, гепатиты, а также вирус Эпштейна-Барр, папилломы человека и другие. Предрасположенность к онкологическим заболеваниям может передаваться по наследству. Особое внимание нужно уделить профилактике рака, если заболевание было обнаружено у кого-либо из родственников.

В этом случае диагностическое обследование рекомендуется провести, когда ваш возраст на 5 лет меньше, чем возраст родственника на момент начала болезни.

Обязательно обратите внимание на длительный кашель, подозрительные опухолевидные образования и подкожные узлы на любом участке тела, а также проблемы желудочно-кишечного тракта — запоры и поносы. Женщинам нужно немедленно пройти медицинский осмотр при появлении уплотнений в молочных железах или необычных выделений из соска.

Поводом для медицинского обследования должна стать высокая температура тела, повышенная потливость, слабость и быстрая утомляемость, резкое снижение массы тела. Кроме того, не забывайте регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Важно помнить

Как кому обследоваться

Женщинам в возрасте до 45 лет нужно один раз в год посещать врача-гинеколога, делать УЗИ малого таза. После 45-ти — маммография и осмотр врача-маммолога ежегодно.

Мужчинам надо делать УЗИ брюшной полости и гастроскопию. Тем, кому за 50 лет, — ежегодно сдавать анализ крови на ПСА.

Мужчинам и женщинам нужно раз в год делать рентген грудной клетки в двух проекциях и хотя бы раз в жизни пройти процедуру колоноскопии. Материал подготовлен при содействии Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни