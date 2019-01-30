Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали ранний признак рака 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: depositphotos
Практически у каждого человека хоть раз в жизни болело горло. Обычно простуженное горло при правильно назначенном лечении выздоравливает быстро. Но если горло болит продолжительное время, стоит обратиться с врачу еще раз.
Эксперты обратили внимание, что постоянная боль в горле может являться ранним признаком рака. Особенно, если при боли в горле человек испытывает трудности при глотании пищи, у него внезапно появляется одышка или необъяснимая потеря веса тела. Количество людей, у которых диагностирован рак горла, растет.
Ученые из Университета Экзетера предположили, что больное горло, а также проблемы с глотанием могут свидетельствовать о риске онкологии, — сообщает medikforum.ru. В России рак горла больше диагностируют у мужчин.
По данным ученых, еще одним симптомом рака гортани является появившийся неприятный запах изо рта. Медики отмечают, что опухоли гортани хорошо поддаются лечению, но в запущенных случаях требуются операции, после которых в голосе пациентов появляется хрипотца.
Аргументы Недели: последние новости
Исследователи выявили пользу простого лекарства для больных раком Прививка - единственное спасение от кори Американские ученые разрабатывают таблетки от одиночества
Комментарии5
Болезни и лекарства , Новости , medikforum.ru
Читайте также
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
Как распознать грипп вовремя
ЗОЖ Болезни и лекарства
Салфетки с вирусом гриппа предлагали москвичам
ЗОЖ Болезни и лекарства
Парень спас женщину приемами из сериала
Новости
Смогут ли лечить рассеянный склероз
Наука Болезни и лекарства
Советы, которые помогут сохранить здоровье
ЗОЖ
Эксперты рассказали, как правильно ходить
ЗОЖ
08:48
Как спастись от гриппа
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение