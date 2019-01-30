Медики подсказали, как снизить давление без лекарств

Медики назвали легкие способы снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в заметке, выложенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет сайт glavufa.ru, специалисты в области здравоохранения советуют гипертоникам отказаться от употребления спиртных напитков. Кроме того, врачи указывают на то, что необходима хотя бы минимальная физическая активность. Согласно произведенным расчетам, чтобы укрепить мышцы сердца, достаточно прогуливаться каждый день в течение тридцати минут.

Также людям с высоким давлением необходимо ограничить себя в соленой пище и включить в рацион продукты, богатые калием. Наконец, нужно пить меньше чая и кофе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты подсказали, какие продукты способствуют снижению давления.