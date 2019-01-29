Аналитики назвали самые популярные лекарства в России

Аналитики DSM Group изучили рынок по продажам лекарств в аптеках в 2018 году и выяснили, что больше всего денег россияне потратили на обезболивающее, пишет во вторник РБК.

Так же как и годом ранее, лидером по объемам продаж с показателем 7,5 миллиарда рублей в 2018 году стал препарат нурофен британской Reckitt Benckiser Group.

Специалисты объясняют популярность нурофена тем, что препарат применяется не только как обезболивающее, но и как жаропонижающее, а также имеет детскую форму, что приносит ему дополнительные продажи. Отмечается, что лекарство и его аналоги (все лекарства на основе действующего вещества ибупрофен) — в лидерах и по мировым продажам.

Отдельно аналитики отметили, что по количеству проданных упаковок самым популярным лекарственным средством стал бактерицидный пластырь.