Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аналитики назвали самые популярные лекарства в России 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Аналитики DSM Group изучили рынок по продажам лекарств в аптеках в 2018 году и выяснили, что больше всего денег россияне потратили на обезболивающее, пишет во вторник РБК.
Так же как и годом ранее, лидером по объемам продаж с показателем 7,5 миллиарда рублей в 2018 году стал препарат нурофен британской Reckitt Benckiser Group.
Специалисты объясняют популярность нурофена тем, что препарат применяется не только как обезболивающее, но и как жаропонижающее, а также имеет детскую форму, что приносит ему дополнительные продажи. Отмечается, что лекарство и его аналоги (все лекарства на основе действующего вещества ибупрофен) — в лидерах и по мировым продажам.
Отдельно аналитики отметили, что по количеству проданных упаковок самым популярным лекарственным средством стал бактерицидный пластырь.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
На продолжительность жизни женщины влияют вес и рост Ученые создали подушку против храпа Физические упражнения помогают преодолеть депрессию, доказали ученые
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
Салфетки с вирусом гриппа предлагали москвичам
ЗОЖ Болезни и лекарства
Парень спас женщину приемами из сериала
Новости
Смогут ли лечить рассеянный склероз
Наука Болезни и лекарства
Советы, которые помогут сохранить здоровье
ЗОЖ
Эксперты рассказали, как правильно ходить
ЗОЖ
08:48
Как спастись от гриппа
Болезни и лекарства ЗОЖ
06:20
Как избавиться от зубной боли
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение