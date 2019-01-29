Носовые платки с вирусом могут заменить прививки

Американская компания придумала необычный способ борьбы с простудными заболеваниями. Она выпустила носовые платки, содержащие вирус. Предполагается, что человек, пользуясь ими, сам входит в контакт с вирусом и вырабатывается иммунитет. Идея заключается в том, что человек сам определяет, когда ему соприкоснуться с вирусом.

Разработчики зараженных платков (Vaev Tissue) утверждают, что этот способ намного безопаснее инъекций и препаратов против простуды. Использовать их очень просто — надо протереть нос зараженным платком, после чего у человека развивается легкая форма простуды. Благодаря этому человеческий организм в мягкой форме подготавливается к эпидемиям.

Но не все оказались довольны новым изобретением по борьбе с вирусными инфекциями. Эксперты утверждают, что в мире столько вирусов, что производителям придется выпустить платки с образцами каждого из них, что довольно проблематично. Также эксперты высказали опасения, что зараженные платки могут быть опасны детям, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.