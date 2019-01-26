Ученые рассказали об основных причинах выпадения волос

Ученые-трихологи, занимающиеся диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний волос и кожи головы, назвали основные причины усиленного выпадения волос.

Выпадение волос является абсолютно нормальным явлением для организма человека. Однако оно может усилиться и превратиться в серьезную проблему.

Причинами повышенной потери волос могут стать тугие прически. Они способны нарушить кровообращение кожи головы, что, в свою очередь, приводит к повреждениям волосяных фолликул.

Также негативно сказываются на волосах стрессовые ситуации. Эксперты рекомендуют заниматься медитацией и йогой, что бы избежать неприятных последствий. Вредит коже головы и повышенный уровень инсулина в крови, так что злоупотреблять сладким не стоит.

Кроме того, теряют волосы любительницы диет. В погоне за красивой фигурой женщины часто не дают организму достаточного набора микроэлементов, рассказывают Актуальные новости.