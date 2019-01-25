Женщина борется с болезнью «слипающихся» век 13 лет

Натали Адлер из Мельбурна уже 13 лет борется с необычной болезнью. Дело в том, что каждые 3 дня ее глаза закрываются, и она не может открыть их несколько суток.

Врачи пытались вылечить девушку с помощью лекарств и операций, но до сих пор не могут поставить ей точный диагноз.

Первые симптомы у Натали проявились в 17 лет. Накануне школьного экзамена по английскому она проснулась и не могла открыть глаза, как будто бы они распухли. После этого подобное начало происходить систематично.

Девушка была на приемах уже 40 специалистов, которые никак не могут ей помочь и хотя бы поставить диагноз. Ей удалили 99% мышц с век и теперь она считается слепой. Более того, ей необходимо делать инъекции ботокса, чтобы немного поддерживать глаза открытыми.

Натали признается, что справиться с тяжелым состоянием ей помогает ее муж Дэн. Благодаря ему она сохраняет позитивный настрой и планирует начать писать книгу, которая поддержит других людей с необъяснимыми болезнями.