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50 оттенков серого: как видят мир дальтоники 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Вы когда-нибудь задумывались, как дальтоники видят мир?
Цветовая слепота или дефицит цветового зрения — больше мужская проблема, от неё страдает каждый 12 мужчина (8%) и всего 1 женщина из 200. Так, например, в Великобритании проживает около трёх миллионов дальтоников. Офтальмологическая компания Lenstore объединилась с Благотворительной организацией осведомленности о дальтонизме Великобритании (Colour Blindness Awareness UK), чтобы показать, как люди с тремя различными типами дальтонизма видят мир. Различия в цветовосприятии завораживают.
Дейтеранопия — это неспособность обрабатывать зелёный свет.
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Тританопия — это неспособность обрабатывать синий свет.
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Эта редкая форма дальтонизма смешивает светло-голубой с серым, тёмно-пурпурный с чёрным, тёмно-зелёный с голубым и оранжевый с красным.
Протанопия — это неспособность видеть красный свет. Люди с этим заболеванием могут путать красный с зелёным, а зелёный с синим.
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На фотографиях слева вы сможете сравнить, как люди с нормальным зрением видят мир. На изображении справа — как смотрят на мир люди с той или иной формой дальтонизма.
Что вы об этом думаете?
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