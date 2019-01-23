Болезни сердца формируются еще до рождения человека

Исследование показало, что риск болезней сердца у человека закладывается ещё на стадии внутриутробного развития, пишет «Собеседник»

Дети от матерей, столкнувшихся с осложнениями во время беременности, впоследствии чаще страдают от болезней сердца, как выяснили ученые из Кембриджского университета. А значит, склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям может зародиться ещё в утробе матери.

Учёные подчеркивают, что эти болезни формируются из-за сочетания генетики, то есть предрасположенности, и внешних факторов, таких как курение, ожирение или сидячий образ жизни. В ходе своего исследования они доказали важную роль стадии внутриутробного развития. В частности, выяснилось, что хроническая гипоксия в результате нехватки кислорода, с которой сталкивается будущий ребёнок, приводит к резкому росту риска последующего развития гипертонии и атеросклероза.

Гипоксия — это очень распространенный побочный эффект таких осложнений во время беременности, как преэклампсия и гестационный диабет. Кроме того, гипоксия наблюдается и у детей курящих женщин. Данное исследование можно назвать очень важным, если учесть, что каждая третья смерть на нашей планете фиксируется именно после сердечно-сосудистых заболеваний.