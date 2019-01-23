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У аспирина нашли опасный побочный эффект 

Мир24 + ещё 1 7 часов назад
Фото: МТРК «МИР»
Ежедневный прием аспирина может понизить риск сердечного приступа или инсульта, но у этого лекарства есть опасный побочный эффект. Он разжижает кровь и способен спровоцировать внутренние кровотечения, выяснили британские ученые.
Такое осложнение встречается достаточно редко, но представляет собой угрозу для жизни, сообщает JAMA.
Ученые проанализировали данные 13 исследований, в которых принимали участие более 164 тысяч человек. Часть из них регулярно принимала аспирин, часть — плацебо.
Средний возраст испытуемых составил 62 года (от 53 до 74 лет). Половина из них находилась под наблюдением в течение длительного времени — около пяти лет. В исследовании рассматривали дозы аспирина до 50 до 500 мг. Как правило, максимальная доза, назначаемая врачами, не превышает 100 мг.
Оказалось, что у первой группы абсолютный риск смерти от сердечных приступов, инсультов или сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 0,38%. Но вероятность сильных кровотечений возросла на 0,47%.
Авторы отметили — хотя профилактическая польза аспирина доказана, к этому лекарству нужно относиться с осторожностью, особенно в пожилом возрасте.
Людям, которые не страдают от нарушений в работе сердца и сосудов, вовсе не рекомендуется его принимать.
Профилактика аспирином может быть оправдана для тех, у кого вероятность сердечного приступа в ближайшие годы составляет не менее 10%, при условии отсутствия проблем со свертываемостью крови.
Предыдущие исследования показали, что аспирин может быть полезен для предотвращения рака кишечника — после годичного курса количество полипов, которые свидетельствуют о предрасположенности к онкологическому заболеванию, сократилось на 22%.
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