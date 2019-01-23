Как живут люди, у которых аллергия на воду

Аллергические реакции часто возникают на медикаменты, еду, некоторые напитки, шерсть животных. Аквагенной крапивницей или аллергией на воду в мире страдает всего 50 человек. Проявляется аллергия в виде болезненных пузырей по разным участкам тела.

Контакт с водой вызывает болезненную сыпь и отеки. Аллергию провоцирует очищенная и дистиллированная вода. Даже пот или слезы становятся причиной болезненных ощущений. Аквагенная крапивница сочетает в себе симптомы сенной лихорадки и ощущения от ожога крапивой. Германский дерматолог Маркус Маурер говорит, что эта болезнь меняет всю жизнь человека. Врач подтверждает, что у него есть пациенты с аллергией на воду, которые страдают от болезни по 40 лет.

Как живут такие люди?

Больные аквагенной крапивницей не могут гулять под дождем или зимой при сильных осадках. Людям с аллергией на воду приходится избегать физических нагрузок, чтобы сократить к минимуму потоотделение. Больные избегают контакта с водой, ограничивают гигиенические процедуры.

Аллергики не могут пить воду, потому что у них во рту появляются болезненные язвы. Воду приходится заменять молоком.

Большой дискомфорт больные испытывают в теплое время года. Зудящая сыпь появляется как от чистой воды, так и от пота. Одни люди после дождя начинают задыхаться, другие — чувствуют адскую боль при обычных гигиенических процедурах.

От аквагенной крапивницы страдает маленькая Айви Ангерман (штат Минесота). Всего 15 секунд в воде девочке достаточно для того, чтобы ее кожа начала воспаляться. Зудящие высыпания появляются и тогда, когда малышка плачет или потеет. Родители Айви говорят, что они отучают девочку от слез, от использования полотенца после купания. Врачи советуют маленькой Айви находиться в комнате с кондиционером, прописывают ей прием антигистаминных препаратов в «банные» дни.

Лечение аквагенной крапивницы

Доктор Маурер предположил, что для устранения аллергии необходимо использовать средство, которое блокирует эффекты IgE. Препарат не пришлось разрабатывать, так как он уже был в продаже. В 2009 году было проведено испытание такого лекарства, а пациентом стала женщина с другой формой крапивницы. Через неделю лечения симптомы болезни уменьшились.

Ученые предполагают, что омализумаб действует против малоизвестных форм крапивницы. Действие этого препарата проверено, но омализумаб используется не по прямому назначению. Проблема и в том, что на лекарственное средство заканчивается патент. Чтобы продлить патент, необходимо найти достаточное количество больных аквагенной крапивницей и провести исследования действия препарата.