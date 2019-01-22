Ученые изобрели технологию для лечения депрессии

Исследователи из Национального института промышленных технологий (INTI) и Института биомедицинской инженерии Университета Буэнос-Айреса (IIBM) разработали новую неинвазивную технику для стимуляции нейронной активности с помощью ультразвука, которая может значительно сократить случаи, когда единственное лечение — это хирургическое вмешательство, сообщает правительство Аргентины.

"Этот метод воздействует на конкретную область мозга, которая позволяет контролировать активность в случаях эпилепсии, проявлений Паркинсона, изменений сознания и поведения, хронической депрессии", — отмечается на сайте.

Современные фармакологические средства лечения не всегда эффективны, электрические требуют имплантации электродов.

Первые тесты были проведены на лабораторных животных, уже достигнут прогресс в тестах на тканях человека вне организма.