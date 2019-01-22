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Ученые изобрели технологию для лечения депрессии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Исследователи из Национального института промышленных технологий (INTI) и Института биомедицинской инженерии Университета Буэнос-Айреса (IIBM) разработали новую неинвазивную технику для стимуляции нейронной активности с помощью ультразвука, которая может значительно сократить случаи, когда единственное лечение — это хирургическое вмешательство, сообщает правительство Аргентины.
"Этот метод воздействует на конкретную область мозга, которая позволяет контролировать активность в случаях эпилепсии, проявлений Паркинсона, изменений сознания и поведения, хронической депрессии", — отмечается на сайте.
Современные фармакологические средства лечения не всегда эффективны, электрические требуют имплантации электродов.
Первые тесты были проведены на лабораторных животных, уже достигнут прогресс в тестах на тканях человека вне организма.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сотни миллионов людей во всем мире страдают неврологическими расстройствами, в то время как в Аргентине из каждых 100 тысяч таких только 50 могут быть прооперированы. При этом такая терапия применяется зачастую как крайняя мера.
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Болезни и лекарства , Новости , ВОЗ
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